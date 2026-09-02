San Juan del Río, 2 de septiembre de 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua pronosticó para este miércoles chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en la región centro-sur de Querétaro, donde se ubica San Juan del Río, acompañadas de descargas eléctricas.
El organismo también prevé rachas de viento de dirección variable de hasta 50 km/h en la zona.
La dependencia advirtió que las lluvias fuertes a muy fuertes podrían generar encharcamientos e inundaciones locales, además de reducir la visibilidad en tramos carreteros. Las rachas de viento, señaló, podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.
El pronóstico tiene vigencia de las 06:00 horas de este miércoles a las 06:00 horas del jueves 3 de septiembre. La Conagua no reportó una estación de monitoreo específica dentro del municipio de San Juan del Río en su corte de las últimas 24 horas; el organismo también vigila los efectos del monzón mexicano, la tormenta tropical Marie y las ondas tropicales número 35 y 36 sobre el territorio nacional.