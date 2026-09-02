SMN alerta lluvias fuertes en San Juan del Río este miércoles

El Servicio Meteorológico Nacional advierte descargas eléctricas y rachas de viento de hasta 50 km/h en la región centro-sur del estado.

Cielo nublado con lluvia sobre una calle de San Juan del Río, Querétaro, durante la alerta de la Conagua

La Conagua pronosticó chubascos de 25 a 50 mm para la región centro-sur de Querétaro, donde se ubica San Juan del Río.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 02, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 2 de septiembre de 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua pronosticó para este miércoles chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en la región centro-sur de Querétaro, donde se ubica San Juan del Río, acompañadas de descargas eléctricas.

El organismo también prevé rachas de viento de dirección variable de hasta 50 km/h en la zona.

La dependencia advirtió que las lluvias fuertes a muy fuertes podrían generar encharcamientos e inundaciones locales, además de reducir la visibilidad en tramos carreteros. Las rachas de viento, señaló, podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

El pronóstico tiene vigencia de las 06:00 horas de este miércoles a las 06:00 horas del jueves 3 de septiembre. La Conagua no reportó una estación de monitoreo específica dentro del municipio de San Juan del Río en su corte de las últimas 24 horas; el organismo también vigila los efectos del monzón mexicano, la tormenta tropical Marie y las ondas tropicales número 35 y 36 sobre el territorio nacional.

clima lluvias medio ambiente

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