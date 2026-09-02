Alcalde de Querétaro reporta saldo sin daños mayores por lluvias

Querétaro, 2 de septiembre de 2026.- El alcalde de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, reportó un saldo sin afectaciones mayores tras el frente de lluvias más reciente.
El edil atribuyó el resultado a obras hidráulicas del gobierno del estado, entre ellas los bordos y obras hidráulicas en la zona de Peñuelas, y dijo que prevé lluvias durante todo septiembre.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pronosticó chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros para el oeste y sur del estado, acompañados de descargas eléctricas y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.
Para la capital, el organismo estimó una temperatura mínima de 14 grados y máxima de 27, con 60 por ciento de probabilidad de lluvia. El SMN ubicó a Querétaro dentro de la región de Mesa Central, donde prevé condiciones de inestabilidad atmosférica similares durante los próximos días.