Querétaro, 2 de septiembre de 2026.- La Secretaría de la Mujer del Municipio de Querétaro abrió la convocatoria a la Cuarta Generación de Talleres del Centro de Empoderamiento para las Mujeres (CEM), dirigida a mujeres mayores de 18 años residentes en el municipio, con registro disponible hasta el 3 de octubre y actividades a partir del 5 de octubre.
Los talleres se organizan en cinco ramas: Industria y Oficios Técnicos, Herramientas Digitales y Educación, Gastronomía, Belleza, y Artes y Oficios. Todos son gratuitos, tienen una duración de 30 horas de capacitación y cuentan con una lista de materiales requeridos.
De acuerdo con la Secretaría de la Mujer, el programa busca que más mujeres adquieran nuevas habilidades, fortalezcan sus conocimientos y desarrollen herramientas para emprender.
La dependencia señala que las capacitaciones contribuyen además a la independencia económica de las mujeres, como factor clave para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en la capital queretana.
En Gastronomía se ofrecerán los talleres Aprende y emprende: pastas y ensaladas, en el CEM; bocadillos y snacks profesionales, en el CEM, Buenavista y Pintillo, de la Delegación Santa Rosa Jáuregui; arte en gelatinas, en el CEM y El Salitre, de la Delegación Epigmenio González; y el mundo de las galletas, en el CEM y el plantel ICATEQ de Santa Rosa Jáuregui. También se impartirán tartas y pays para emprender, así como pastelería, ambos en el CEM.
En Belleza se impartirán Aprende y emprende: maquillaje básico, en el CEM y en la colonia Morelos, de la Delegación Félix Osores Sotomayor; corte de cabello básico, en el CEM; barbería, en Mompaní, de la Delegación Felipe Carrillo Puerto; y masaje corporal, en el CEM.
Se suman tratamientos faciales, en el CEM y en la colonia La Palma, de la Delegación Felipe Carrillo Puerto, así como aplicación de uñas Soft Gel, en el CEM.
En Artes y Oficios se ofrecerá el taller Aprende y emprende: confección para principiantes, en el Centro de Empoderamiento para las Mujeres.
Para obtener el certificado de cada taller, avalado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), las participantes deben cumplir con seis activaciones físicas, seis talleres psicoemocionales y una jornada de salud durante el curso.
El registro se realiza a través del WhatsApp 442-824-0757 y requiere identificación oficial vigente y comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses; ambos documentos deben acreditar un domicilio dentro del municipio de Querétaro.
Las interesadas pueden resolver dudas o consultar la convocatoria en la página oficial y las redes sociales del Municipio de Querétaro, o acudir directamente al Centro de Empoderamiento para las Mujeres, ubicado en avenida Plateros 244, esquina con calle Artesanos, colonia San Pedrito Peñuelas.