Querétaro abre convocatoria a talleres gratuitos para mujeres

El registro estará disponible hasta el 3 de octubre y las actividades iniciarán el 5 de octubre en el Centro de Empoderamiento para las Mujeres.

Participantes del Centro de Empoderamiento para las Mujeres muestran platillos preparados en el taller de gastronomía, en Querétaro.

Los talleres de gastronomía forman parte de la oferta gratuita del Centro de Empoderamiento para las Mujeres, dirigida a mujeres mayores de 18 años residentes en el municipio de Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 02, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 2 de septiembre de 2026.- La Secretaría de la Mujer del Municipio de Querétaro abrió la convocatoria a la Cuarta Generación de Talleres del Centro de Empoderamiento para las Mujeres (CEM), dirigida a mujeres mayores de 18 años residentes en el municipio, con registro disponible hasta el 3 de octubre y actividades a partir del 5 de octubre.

Los talleres se organizan en cinco ramas: Industria y Oficios Técnicos, Herramientas Digitales y Educación, Gastronomía, Belleza, y Artes y Oficios. Todos son gratuitos, tienen una duración de 30 horas de capacitación y cuentan con una lista de materiales requeridos.

De acuerdo con la Secretaría de la Mujer, el programa busca que más mujeres adquieran nuevas habilidades, fortalezcan sus conocimientos y desarrollen herramientas para emprender.

La dependencia señala que las capacitaciones contribuyen además a la independencia económica de las mujeres, como factor clave para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en la capital queretana.

En Gastronomía se ofrecerán los talleres Aprende y emprende: pastas y ensaladas, en el CEM; bocadillos y snacks profesionales, en el CEM, Buenavista y Pintillo, de la Delegación Santa Rosa Jáuregui; arte en gelatinas, en el CEM y El Salitre, de la Delegación Epigmenio González; y el mundo de las galletas, en el CEM y el plantel ICATEQ de Santa Rosa Jáuregui. También se impartirán tartas y pays para emprender, así como pastelería, ambos en el CEM.

En Belleza se impartirán Aprende y emprende: maquillaje básico, en el CEM y en la colonia Morelos, de la Delegación Félix Osores Sotomayor; corte de cabello básico, en el CEM; barbería, en Mompaní, de la Delegación Felipe Carrillo Puerto; y masaje corporal, en el CEM.

Se suman tratamientos faciales, en el CEM y en la colonia La Palma, de la Delegación Felipe Carrillo Puerto, así como aplicación de uñas Soft Gel, en el CEM.

En Artes y Oficios se ofrecerá el taller Aprende y emprende: confección para principiantes, en el Centro de Empoderamiento para las Mujeres.

Para obtener el certificado de cada taller, avalado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), las participantes deben cumplir con seis activaciones físicas, seis talleres psicoemocionales y una jornada de salud durante el curso.

El registro se realiza a través del WhatsApp 442-824-0757 y requiere identificación oficial vigente y comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses; ambos documentos deben acreditar un domicilio dentro del municipio de Querétaro.

Las interesadas pueden resolver dudas o consultar la convocatoria en la página oficial y las redes sociales del Municipio de Querétaro, o acudir directamente al Centro de Empoderamiento para las Mujeres, ubicado en avenida Plateros 244, esquina con calle Artesanos, colonia San Pedrito Peñuelas.

gobierno gastronomia mujer

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