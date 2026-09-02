Querétaro, 2 de septiembre de 2026.- El municipio de Querétaro mantiene un operativo con 70 auxiliares viales en distintos puntos de la ciudad para mitigar el tráfico generado por las obras federales en la autopista México-Querétaro, informó el presidente municipal, Felipe Fernando Macías Olvera.
Los puntos de operación incluyen la avenida Corregidora, Los Arcos, Paseo de la Constitución, la zona entre Epigmenio González y Cayetano Rubio, y los laterales de Bernardo Quintana a la altura de avenida Universidad.
El alcalde señaló que los auxiliares viales, contratados originalmente solo por el periodo que durara la obra en Bernardo Quintana, podrían pasar a un esquema laboral permanente e indefinido con el municipio, derivado de los resultados obtenidos.
Dijo que se encuentra revisando la suficiencia presupuestal para sostener el operativo el resto del año y evaluando ampliar los puntos de cobertura.
Añadió que el municipio mantiene comunicación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para agilizar las obras federales.