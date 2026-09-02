Querétaro evalúa permanencia de 70 auxiliares viales

Querétaro evalúa permanencia de 70 auxiliares viales.

Auxiliar vial dirige la circulación en un punto de Querétaro durante el operativo vial

El municipio de Querétaro evalúa hacer permanentes a los 70 auxiliares viales que operan en distintos puntos de la ciudad.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 02, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 2 de septiembre de 2026.- El municipio de Querétaro mantiene un operativo con 70 auxiliares viales en distintos puntos de la ciudad para mitigar el tráfico generado por las obras federales en la autopista México-Querétaro, informó el presidente municipal, Felipe Fernando Macías Olvera.

Los puntos de operación incluyen la avenida Corregidora, Los Arcos, Paseo de la Constitución, la zona entre Epigmenio González y Cayetano Rubio, y los laterales de Bernardo Quintana a la altura de avenida Universidad.

El alcalde señaló que los auxiliares viales, contratados originalmente solo por el periodo que durara la obra en Bernardo Quintana, podrían pasar a un esquema laboral permanente e indefinido con el municipio, derivado de los resultados obtenidos.

Dijo que se encuentra revisando la suficiencia presupuestal para sostener el operativo el resto del año y evaluando ampliar los puntos de cobertura.

Añadió que el municipio mantiene comunicación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para agilizar las obras federales.

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