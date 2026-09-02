Querétaro, 2 de septiembre de 2026.- El transporte público eléctrico y gratuito del municipio de Querétaro arrancará este mes de septiembre en el Centro Histórico, anunció el presidente municipal, Felipe Fernando Macías Olvera.
El anuncio llega después de que el secretario de Movilidad, Pedro Ángeles, había adelantado que la fecha se definiría en las próximas semanas.
El alcalde indicó que el arranque no debería tardar más de dos o tres semanas, aunque no precisó una fecha exacta, y detalló que el servicio operará con unidades de 30 y de 14 personas de capacidad.
No especificó el número total de unidades ni las rutas o el horario del servicio, ya que se darán a conocer al momento del banderazo.