Transporte eléctrico gratuito arranca en este mes de septiembre

El alcalde Felipe Macías Olvera dijo que el arranque no tardará más de dos o tres semanas, con unidades de 30 y 14 pasajeros.

Unidad de transporte eléctrico con capacidad para pasajeros en el Centro Histórico de Querétaro

El servicio operará con dos tipos de unidades: una con capacidad para 30 personas y otra para 14.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 02, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 2 de septiembre de 2026.- El transporte público eléctrico y gratuito del municipio de Querétaro arrancará este mes de septiembre en el Centro Histórico, anunció el presidente municipal, Felipe Fernando Macías Olvera.

El anuncio llega después de que el secretario de Movilidad, Pedro Ángeles, había adelantado que la fecha se definiría en las próximas semanas.

El alcalde indicó que el arranque no debería tardar más de dos o tres semanas, aunque no precisó una fecha exacta, y detalló que el servicio operará con unidades de 30 y de 14 personas de capacidad.

No especificó el número total de unidades ni las rutas o el horario del servicio, ya que se darán a conocer al momento del banderazo.

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