Proyecto del teleférico está listo; consulta sigue pendiente

El alcalde Felipe Macías Olvera indicó que el proyecto se trabajó con AMEC y el director Gerardo Cuanalo, pero no dio fecha para la consulta.

Felipe Fernando Macías Olvera, alcalde de Querétaro, durante conferencia sobre el proyecto del teleférico en San José del Alto y Menchaca

El alcalde de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, informó que el proyecto ejecutivo del teleférico para San José del Alto y Menchaca ya está terminado.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 02, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 2 de septiembre de 2026.- El proyecto ejecutivo del teleférico para la zona de San José del Alto y Menchaca ya está terminado, informó el presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera.

El edil precisó que el estudio se desarrolló junto con la agencia de movilidad estatal (AMEQ) que encabeza Gerardo Cuanalo, y calificó el proyecto como viable y listo para ejecutarse.

Macías Olvera señaló que, pese a que el proyecto está concluido, se trata de una obra de mediano y largo plazo, y que continúa pendiente la consulta con los vecinos y ciudadanos de la zona antes de avanzar hacia la ejecución.

El alcalde no ofreció una fecha para esa consulta ni para el inicio de la obra, al referir que está por definirse.

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