Querétaro, 2 de septiembre de 2026.- El proyecto ejecutivo del teleférico para la zona de San José del Alto y Menchaca ya está terminado, informó el presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera.
El edil precisó que el estudio se desarrolló junto con la agencia de movilidad estatal (AMEQ) que encabeza Gerardo Cuanalo, y calificó el proyecto como viable y listo para ejecutarse.
Macías Olvera señaló que, pese a que el proyecto está concluido, se trata de una obra de mediano y largo plazo, y que continúa pendiente la consulta con los vecinos y ciudadanos de la zona antes de avanzar hacia la ejecución.
El alcalde no ofreció una fecha para esa consulta ni para el inicio de la obra, al referir que está por definirse.