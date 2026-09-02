Querétaro, 2 de septiembre de 2026.- El municipio de Querétaro, a través de Servicios Públicos Municipales, retiró mantas colocadas en distintos puntos de la capital, luego de que Morena presentara una denuncia por las mismas, señaló el presidente municipal, Felipe Fernando Macías Olvera.
El alcalde explicó que el retiro obedeció a que las mantas obstaculizaban la visibilidad de los vehículos y generaban contaminación visual, y dijo que la medida se aplicó conforme a los reglamentos urbanos vigentes.
Macías Olvera se deslindó de cualquier valoración sobre la denuncia interpuesta por Morena, calificándola como un asunto político-partidista, y dijo que no le corresponde al municipio identificar quién colocó las mantas, sino a las instancias legales que se aboquen al caso.