Querétaro, 2 Sept 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo la vinculación a proceso de José "N" por el delito de robo simple, derivado de hechos ocurridos el 15 de agosto de 2026 en la colonia Paseos del Pedregal, municipio de Querétaro.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) realizaban recorridos de vigilancia sobre avenida Pie de la Cuesta cuando observaron al imputado presuntamente desprendiendo cable de un poste de alumbrado público.
Al percatarse de la presencia policial, habría guardado el cable en una mochila e intentado retirarse del lugar; tras darle alcance, los elementos le localizaron aproximadamente seis metros de cable, sin que contara con autorización para retirarlo.
Con los datos de prueba recabados por personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito, en la audiencia inicial un Juez de Control calificó de legal la detención y resolvió vincular a proceso al imputado por robo simple.
Como medida cautelar, le impuso prisión preventiva justificada, y fijó un mes de investigación complementaria.