Vinculan a proceso a hombre por robo de cable en Pedregal

Un Juez de Control calificó de legal la detención e impuso prisión preventiva justificada durante un mes de investigación complementaria.

Fotografía de la Fiscalía de Querétaro del hombre vinculado a proceso por robo de cable en Paseos del Pedregal.

José "N" fue vinculado a proceso por robo simple y quedó sujeto a prisión preventiva justificada. Se presume su inocencia mientras no exista sentencia que determine lo contrario.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 02, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 2 Sept 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo la vinculación a proceso de José "N" por el delito de robo simple, derivado de hechos ocurridos el 15 de agosto de 2026 en la colonia Paseos del Pedregal, municipio de Querétaro.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) realizaban recorridos de vigilancia sobre avenida Pie de la Cuesta cuando observaron al imputado presuntamente desprendiendo cable de un poste de alumbrado público.

Al percatarse de la presencia policial, habría guardado el cable en una mochila e intentado retirarse del lugar; tras darle alcance, los elementos le localizaron aproximadamente seis metros de cable, sin que contara con autorización para retirarlo.

Con los datos de prueba recabados por personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito, en la audiencia inicial un Juez de Control calificó de legal la detención y resolvió vincular a proceso al imputado por robo simple.

Como medida cautelar, le impuso prisión preventiva justificada, y fijó un mes de investigación complementaria.

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