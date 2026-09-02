México, 2 Sept 2026.- Dos hombres fueron asesinados a balazos en hechos distintos registrados en las alcaldías Iztacalco y Benito Juárez, mientras autoridades capitalinas mantienen abiertas investigaciones independientes para esclarecer los ataques.

Uno de los casos ocurrió dentro de un inmueble de la calle Avena, en la colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.

Un hombre fue localizado con heridas producidas por disparos de arma de fuego y posteriormente se confirmó su muerte.

Los primeros reportes señalan como línea preliminar un posible intento de robo. Hasta la mañana de este miércoles no se habían reportado personas detenidas por ese homicidio.

El segundo ataque ocurrió en la colonia Portales Norte, alcaldía Benito Juárez.

Un hombre de 45 años fue baleado en el cruce de las calles Filipinas y Emperadores.

Paramédicos acudieron al lugar, pero confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los responsables escaparon en un automóvil después de la agresión.

El vehículo fue localizado abandonado cuadras adelante, sobre avenida Municipio Libre, y quedó incorporado a las diligencias ministeriales.

Las cámaras de videovigilancia de la zona fueron utilizadas para reconstruir la ruta de escape e identificar a las personas posiblemente involucradas.

Durante las primeras diligencias, una persona fue detenida por su posible relación con este homicidio y presentada ante el Ministerio Público, instancia que deberá definir su situación jurídica.

Aunque algunos reportes preliminares apuntaron a un conflicto vial previo al ataque de Benito Juárez, la autoridad no había establecido de manera definitiva el móvil.

Personal pericial de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México intervino en ambas escenas para procesar los indicios y continuar las investigaciones.

Hasta el último reporte no existían elementos públicos que permitieran vincular los dos homicidios entre sí.