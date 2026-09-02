Gabinete de Seguridad dará informe por coche bomba de Ojocaliente

Claudia Sheinbaum informó que el viernes 4 de septiembre el Gabinete de Seguridad federal presentará directamente en Zacatecas avances de la investigación.

Claudia Sheinbaum Pardo, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, donde anunció su viaje a Zacatecas tras el ataque con explosivos en Ojocaliente.

Sheinbaum informó que viajará el viernes a Zacatecas, donde el Gabinete de Seguridad dará nuevos avances sobre el ataque en Ojocaliente.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Sep 02, 2026
Mariana Torres García

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México, 2 Sept 2026.- El Gabinete de Seguridad federal dará a conocer el viernes 4 de septiembre nuevos avances de la investigación por el ataque con un vehículo cargado con explosivos contra la comandancia municipal de Ojocaliente, Zacatecas.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó la mañana de este miércoles que ese día viajará a Zacatecas acompañada por integrantes del Gabinete de Seguridad.

Ante preguntas sobre el grupo criminal que podría estar detrás de la agresión, la mandataria evitó adelantar una conclusión y señaló que las autoridades de seguridad ofrecerán información directamente en la entidad.

El atentado ocurrió la noche del domingo 30 de agosto frente a las instalaciones de Seguridad Pública Municipal de Ojocaliente y dejó personas lesionadas, además de daños en viviendas, vehículos y la propia comandancia.

El saldo fue actualizado posteriormente por autoridades estatales a 11 personas lesionadas.

Las investigaciones ya derivaron en la detención de Juan Pedro “N”, de 29 años, quien, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas, estaría relacionado con el vehículo utilizado en el ataque.

La dependencia aclaró que existen indicios sobre su posible participación, por lo que su responsabilidad jurídica aún deberá determinarse dentro de la investigación.

El hombre fue detenido en el municipio de Cuauhtémoc después de que policías detectaron un vehículo Nissan cuyo conductor presuntamente intentó evadir el operativo y lanzó artefactos ponchallantas.

Tras abandonar la unidad e intentar escapar hacia terrenos de cultivo, fue alcanzado por las fuerzas de seguridad.

Durante la intervención fueron asegurados un artefacto explosivo artesanal tipo niple, una granada de fragmentación, 22 ponchallantas, cinco cargadores abastecidos y dosis de sustancias con características de diferentes drogas, según el reporte oficial.

También fue asegurado el vehículo.

El detenido y los objetos quedaron a disposición de la autoridad competente.

La investigación continúa para determinar su posible participación, identificar a otras personas involucradas y establecer de manera ministerial qué organización planeó y ejecutó el ataque.

El Gabinete de Seguridad federal mantiene coordinación con las autoridades de Zacatecas y ha reforzado la presencia operativa en la zona.

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