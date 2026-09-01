Querétaro, 1 septiembre de 2026.- El Museo de Arte de Querétaro (MAQRO) inauguró la exposición "Una vida en la mirada", con retratos de adultos mayores realizados por la artista española Soledad Burgaleta, quien radica en México desde hace más de dos décadas.
Los rostros retratados corresponden a personas mayores que venden artesanías o piden apoyo en las calles. Burgaleta los dibujó con lápices de colores sobre páginas de antiguas novelas románticas.
El proyecto partió de fotografías que la artista tomó durante años, en encuentros con adultos mayores en distintos lugares; esas imágenes se transformaron después en la obra pictórica que ahora ocupa las salas del museo.
De acuerdo con el material de difusión de la exposición, cada retrato busca devolver presencia a personas que suelen pasar desapercibidas, sin idealizar la pobreza ni convertir el dolor en imagen decorativa.
Burgaleta dejó la alta dirección empresarial por el arte.
La exposición puede visitarse con entrada libre de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas, en el MAQRO, ubicado en el número 14 de la calle Ignacio Allende Sur, en el Centro Histórico de Querétaro.