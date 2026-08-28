Ciudad de México, 28 de agosto de 2026.- La Secretaría de Cultura, a través del Centro de la Imagen, puso en línea el repositorio digital "Archivo Marco Antonio Cruz", integrado por mil 162 fotografías que documentan cuatro décadas de historia social y política de México. El acervo ya puede consultarse de forma pública y gratuita en repositorio.ci.cultura.gob.mx.

El archivo reúne el trabajo de Marco Antonio Cruz, fotoperiodista cuya trayectoria incluye publicaciones como Semanario Oposición, Así es, la revista Interviú, el periódico La Jornada y la Agencia Fotográfica Imagen Latina, fundada y dirigida por él en 1984.

Según detalló Erik Herrera, encargado de la organización y catalogación del acervo, el archivo está dividido en secciones temáticas que incluyen movimientos magisteriales, conciertos en el Palacio de Bellas Artes, sexoservidoras y campesinos, entre otros temas.

La fotógrafa Ángeles Torrejón, quien participó en la presentación del repositorio, señaló que el proyecto respondía a una preocupación del propio Cruz por ordenar su acervo de manera accesible. "El archivo tiene la cualidad de que los negativos fueran entendibles para cualquier persona que quisiera consultarlos de una manera sencilla", afirmó, y añadió que el repositorio busca que "estudiantes, coleccionistas y todos pudieran ver y entender la historia de los últimos 40 años" del país.

El investigador Arturo Ávila Cano destacó entre los fotorreportajes del acervo una serie realizada a lo largo de 20 años sobre personas con discapacidad visual, que calificó como el único trabajo de ese tipo a nivel Latinoamérica.

Ávila Cano subrayó que la digitalización permite a jóvenes de distintas partes del país y del extranjero acceder al legado de Cruz sin desplazarse, en beneficio de investigaciones en historia del arte, ciencia política y fotografía mexicana.

Por su parte, el investigador Alberto del Castillo recordó que el ensayo fotográfico "Contra la pared" marcó el inicio de una amistad de más de diez años con Cruz, a quien describió como una figura capaz de transitar de la fotografía periodística al fotodocumentalismo y el fotoensayo.

Benito Estrada, desarrollador de la plataforma, explicó que el proyecto inició con la recuperación de materiales y metadatos, que después se procesaron y uniformaron para construir el sistema de consulta y búsqueda del sitio.

La curadora Laura González Flores calificó el repositorio como parte de "la obsesión" de Cruz por documentar y ordenar su archivo con fechas, nombres y apellidos de las personas fotografiadas, mientras que la gestora cultural Johan Trujillo Argüelles llamó a otros fotógrafos a cuidar y conservar sus propios acervos.