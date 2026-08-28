Querétaro gana premio nacional por su sistema de transporte

Alcaldes de México reconoció el Sistema de Transporte Integral del municipio, que registra más de 5.5 millones de ascensos en la actual administración.

Entrega del Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales 2026 en la categoría Movilidad Urbana.

El municipio de Querétaro fue reconocido en la categoría de Movilidad Urbana del Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales 2026.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 28 de agosto de 2026.- El Sistema de Transporte Integral del municipio de Querétaro obtuvo el Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales 2026, otorgado por Alcaldes de México en la categoría de Movilidad Urbana, luego de una inversión municipal de 304 millones de pesos para modernizar la flota, ampliar la cobertura y consolidar la integración con el sistema estatal Qrobus.

El reconocimiento se enmarca en la décima sexta edición del Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales, que este año celebra 17 años de trayectoria distinguiendo programas y políticas públicas municipales y estatales con impacto comprobado en sus comunidades.

El Sistema de Transporte Integral de Querétaro combina modalidades gratuitas de Transporte Escolar, Transporte Universitario, Transporte Nocturno, Transporte Comunitario y Acercándote, además de rutas de transporte domiciliario vinculadas al servicio escolar.

Con los recursos aplicados a la modernización de la flota, los sistemas de monitoreo y el desarrollo de la Plataforma Bus Municipal, la flota municipal creció 23% en flota durante el último año, hasta sumar 169 vehículos: 121 autobuses y 48 urvans.

De acuerdo con cifras del municipio, el sistema beneficia a más de 490 mil personas y ha registrado más de 5 millones 513 mil ascensos en lo que va de la actual administración, lo que representa un ahorro de más de 167 millones de pesos para la economía familiar.

El municipio atribuye este resultado al alcance de las modalidades gratuitas del sistema.

Como parte de la modernización, el 100 por ciento de las unidades cuenta con cuatro cámaras internas y dos externas conectadas a una plataforma de monitoreo, además de validadores integrados con la aplicación Qrobus, que permiten transbordos gratuitos y consulta de rutas en tiempo real.

El proyecto se suma a otras apuestas de movilidad del municipio, como el Eqrobus eléctrico que el ayuntamiento prepara para el centro histórico.

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