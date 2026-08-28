Querétaro, 28 de agosto de 2026.- El Sistema de Transporte Integral del municipio de Querétaro obtuvo el Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales 2026, otorgado por Alcaldes de México en la categoría de Movilidad Urbana, luego de una inversión municipal de 304 millones de pesos para modernizar la flota, ampliar la cobertura y consolidar la integración con el sistema estatal Qrobus.
El reconocimiento se enmarca en la décima sexta edición del Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales, que este año celebra 17 años de trayectoria distinguiendo programas y políticas públicas municipales y estatales con impacto comprobado en sus comunidades.
El Sistema de Transporte Integral de Querétaro combina modalidades gratuitas de Transporte Escolar, Transporte Universitario, Transporte Nocturno, Transporte Comunitario y Acercándote, además de rutas de transporte domiciliario vinculadas al servicio escolar.
Con los recursos aplicados a la modernización de la flota, los sistemas de monitoreo y el desarrollo de la Plataforma Bus Municipal, la flota municipal creció 23% en flota durante el último año, hasta sumar 169 vehículos: 121 autobuses y 48 urvans.
De acuerdo con cifras del municipio, el sistema beneficia a más de 490 mil personas y ha registrado más de 5 millones 513 mil ascensos en lo que va de la actual administración, lo que representa un ahorro de más de 167 millones de pesos para la economía familiar.
El municipio atribuye este resultado al alcance de las modalidades gratuitas del sistema.
Como parte de la modernización, el 100 por ciento de las unidades cuenta con cuatro cámaras internas y dos externas conectadas a una plataforma de monitoreo, además de validadores integrados con la aplicación Qrobus, que permiten transbordos gratuitos y consulta de rutas en tiempo real.
El proyecto se suma a otras apuestas de movilidad del municipio, como el Eqrobus eléctrico que el ayuntamiento prepara para el centro histórico.