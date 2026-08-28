Querétaro, 28 de agosto de 2026.- La Secretaría de Salud (SESA) de Querétaro puso a disposición de la población, a través del Programa de Atención al Envejecimiento, orientación gratuita para personas mayores y sus familias en los Centros de Salud del estado, como parte de la conmemoración del Día Nacional de la Persona Adulta Mayor, que se observa cada 28 de agosto.
El programa se enfoca en la prevención, la detección oportuna de riesgos para la salud, la promoción de la autonomía y la independencia, así como en evitar situaciones que puedan afectar la calidad de vida de las personas mayores.
La dependencia estatal, que en octubre de 2023 encabezó el Congreso Estatal de Atención al Envejecimiento para reforzar la formación de quienes cuidan a personas mayores, detalló que la atención requiere del trabajo conjunto de profesionales de la salud, familias, instituciones y comunidad.
Entre las recomendaciones que SESA difundió para favorecer un envejecimiento saludable se encuentran:
- Mantener una alimentación con mayor presencia de frutas, verduras y alimentos ricos en calcio, hierro y fibra, moderando sal, azúcar y grasas de origen animal.
- Realizar actividad física diaria de alrededor de 30 minutos, de acuerdo con las condiciones de cada persona, para conservar movilidad, equilibrio y coordinación.
- Evitar el consumo de tabaco y alcohol.
- Favorecer hábitos de sueño regulares y reducir el uso de pantallas antes de dormir.
- Realizar actividades recreativas y de convivencia con familiares y comunidad.
- Acudir a revisiones de salud y dar seguimiento a los tratamientos indicados.
Las personas mayores y sus familias pueden acercarse a su Centro de Salud para conocer las atenciones y acciones disponibles para favorecer un envejecimiento saludable.