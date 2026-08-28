SESA promueve envejecimiento saludable en Día del Adulto Mayor

El Programa de Atención al Envejecimiento brinda orientación a personas mayores sobre alimentación, actividad física y cuidados de salud.

Pareja de personas adultas mayores sonríe al aire libre, imagen ilustrativa sobre envejecimiento saludable.

Especialistas recomiendan actividad física, convivencia y revisiones médicas periódicas para favorecer un envejecimiento saludable.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 28 de agosto de 2026.- La Secretaría de Salud (SESA) de Querétaro puso a disposición de la población, a través del Programa de Atención al Envejecimiento, orientación gratuita para personas mayores y sus familias en los Centros de Salud del estado, como parte de la conmemoración del Día Nacional de la Persona Adulta Mayor, que se observa cada 28 de agosto.

El programa se enfoca en la prevención, la detección oportuna de riesgos para la salud, la promoción de la autonomía y la independencia, así como en evitar situaciones que puedan afectar la calidad de vida de las personas mayores.

La dependencia estatal, que en octubre de 2023 encabezó el Congreso Estatal de Atención al Envejecimiento para reforzar la formación de quienes cuidan a personas mayores, detalló que la atención requiere del trabajo conjunto de profesionales de la salud, familias, instituciones y comunidad.

Entre las recomendaciones que SESA difundió para favorecer un envejecimiento saludable se encuentran:

  • Mantener una alimentación con mayor presencia de frutas, verduras y alimentos ricos en calcio, hierro y fibra, moderando sal, azúcar y grasas de origen animal.
  • Realizar actividad física diaria de alrededor de 30 minutos, de acuerdo con las condiciones de cada persona, para conservar movilidad, equilibrio y coordinación.
  • Evitar el consumo de tabaco y alcohol.
  • Favorecer hábitos de sueño regulares y reducir el uso de pantallas antes de dormir.
  • Realizar actividades recreativas y de convivencia con familiares y comunidad.
  • Acudir a revisiones de salud y dar seguimiento a los tratamientos indicados.

Las personas mayores y sus familias pueden acercarse a su Centro de Salud para conocer las atenciones y acciones disponibles para favorecer un envejecimiento saludable.

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