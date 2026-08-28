CFE proyecta más de 6,500 mdp para transmisión eléctrica en Querétaro

La paraestatal contempla 1,284 mdp en distribución mediante 758 obras entre 2025 y 2029

Emilia Esther Calleja Alor y Mauricio Kuri González durante la mesa de trabajo sobre inversión de la CFE en Querétaro.

Emilia Esther Calleja Alor informó que la CFE contempla más de 6,500 mdp en transmisión para reforzar la infraestructura eléctrica de Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 28 de agosto de 2026.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) contempla invertir más de seis mil 500 millones de pesos en proyectos de transmisión que reforzarán la red eléctrica de Querétaro, además de mil 284 millones en distribución entre 2025 y 2029 mediante 758 obras, informó su directora general, Emilia Esther Calleja Alor.

Los proyectos de distribución incluyen nuevas subestaciones, ampliaciones de infraestructura existente y modernización de redes. En transmisión se consideran una red eléctrica inteligente y distintas líneas que reforzarán el suministro en el estado.

Las cifras fueron presentadas durante una mesa de trabajo encabezada por el gobernador Mauricio Kuri González, con participación de la CFE y representantes de gobiernos municipales, quienes expusieron necesidades específicas relacionadas con la distribución de energía.

Funcionarios estatales, municipales y de la CFE participan en una mesa de trabajo sobre distribuci\u00f3n y transmisi\u00f3n el\u00e9ctrica en Quer\u00e9taro. La mesa abordó compromisos, planeación y atención de necesidades energéticas planteadas por los municipios de Querétaro.

Kuri González señaló que la suficiencia energética seguirá como una prioridad para su administración y calificó como relevante que la dirección general de la CFE se reuniera directamente con los municipios para conocer sus planteamientos.

“Yo nunca había visto aquí un director de la CFE juntándose con todos los alcaldes para escucharlos y tomar nota. Nos hizo favor de recibirnos allá en la Ciudad de México (…), esto es un trabajo de todos los días, pero como usted bien comenta: cuando hay voluntad de forma”, expresó.

El secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio Del Prete Tercero, sostuvo que la suficiencia energética no depende únicamente de grandes subestaciones o líneas de transmisión, sino también de la continuidad de un servicio que forma parte de las actividades cotidianas de hogares y empresas.

De acuerdo con el funcionario, las mesas de coordinación con la CFE han permitido reducir hasta en 25 por ciento las interrupciones del servicio eléctrico, conforme a las cifras manejadas por la dependencia.

Calleja Alor señaló que el crecimiento de Querétaro está elevando las necesidades de energía y que la planeación busca anticiparse a esa demanda mediante compromisos y atención puntual.

Emilia Esther Calleja Alor habla frente a un micr\u00f3fono durante la mesa de trabajo sobre inversi\u00f3n el\u00e9ctrica en Quer\u00e9taro. La directora general de la CFE señaló que el crecimiento de Querétaro exige anticipar la demanda y fortalecer la planeación energética. CRÉDITO: Pendiente de confirmar.

“Tan solo entre el 2025 y el 2029, en materia de distribución, tenemos contemplada una inversión de mil 284 millones en este estado y, a través de 758 obras, es como vamos a hacer nuevas subestaciones, vamos a hacer ampliación de las que ya existen, modernizando redes (…) en materia de transmisión, tenemos contemplado invertir más de seis mil 500 millones de pesos para proyectos como red eléctrica inteligente, y distintas líneas de transmisión que van a reforzar al estado”, afirmó.

Durante el encuentro, representantes municipales presentaron los casos y necesidades que enfrentan en sus demarcaciones. Las autoridades federales y estatales acordaron revisar los planteamientos para determinar las acciones correspondientes.

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