Inician obras de drenaje y urbanización en La Esperanza, municipio de Colón

El proyecto de drenaje contempla 567.03 metros de tubería, 47 descargas domiciliarias y 13 pozos de visita.

Grupo de funcionarios y habitantes participa frente a maquinaria durante el inicio de obras en La Esperanza, Colón.

La rehabilitación del drenaje contempla 567.03 metros lineales de tubería de PVC de 18 pulgadas y 47 descargas domiciliarias.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Colón, 28 de agosto de 2026.- El municipio de Colón inició dos intervenciones en la comunidad de La Esperanza: obras de urbanización en la calle Las Rosas y la segunda etapa de rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la calle principal.

La rehabilitación sanitaria contempla la colocación de 567.03 metros lineales de tubería de PVC para alcantarillado de 18 pulgadas, además de 47 descargas domiciliarias con tubería de seis pulgadas.

De acuerdo con la explicación técnica del secretario de Obras Públicas, Esteban Sánchez Aburto, el proyecto incluye también 47 registros sanitarios y la construcción de 13 pozos de visita de distintas profundidades, con sus respectivos brocales y tapas de concreto polimérico.

Funcionario municipal explica ante habitantes los trabajos de drenaje y urbanizaci\u00f3n en La Esperanza, Col\u00f3n. El proyecto incluye 13 pozos de visita y 47 registros sanitarios, de acuerdo con la explicación técnica de la Secretaría de Obras Públicas.

El presidente municipal, Gaspar Trueba Moncada, encabezó el arranque de los trabajos y señaló que los proyectos derivan de gestiones realizadas ante la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Querétaro, encabezada por Luis Nava.

“Los compromisos no se quedan en palabras, se convierten en obras”, expresó el alcalde ante habitantes de La Esperanza.

Como trabajos complementarios se realizará riego de liga, construcción de banquetas de concreto hidráulico y colocación de 680.44 metros cuadrados de carpeta asfáltica en caliente, con siete centímetros de espesor.

La intervención incluye además labores de bombeo para el desazolve de zanjas.

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