Colón, 28 de agosto de 2026.- El municipio de Colón inició dos intervenciones en la comunidad de La Esperanza: obras de urbanización en la calle Las Rosas y la segunda etapa de rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la calle principal.
La rehabilitación sanitaria contempla la colocación de 567.03 metros lineales de tubería de PVC para alcantarillado de 18 pulgadas, además de 47 descargas domiciliarias con tubería de seis pulgadas.
De acuerdo con la explicación técnica del secretario de Obras Públicas, Esteban Sánchez Aburto, el proyecto incluye también 47 registros sanitarios y la construcción de 13 pozos de visita de distintas profundidades, con sus respectivos brocales y tapas de concreto polimérico.
El proyecto incluye 13 pozos de visita y 47 registros sanitarios, de acuerdo con la explicación técnica de la Secretaría de Obras Públicas.
El presidente municipal, Gaspar Trueba Moncada, encabezó el arranque de los trabajos y señaló que los proyectos derivan de gestiones realizadas ante la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Querétaro, encabezada por Luis Nava.
“Los compromisos no se quedan en palabras, se convierten en obras”, expresó el alcalde ante habitantes de La Esperanza.
Como trabajos complementarios se realizará riego de liga, construcción de banquetas de concreto hidráulico y colocación de 680.44 metros cuadrados de carpeta asfáltica en caliente, con siete centímetros de espesor.
La intervención incluye además labores de bombeo para el desazolve de zanjas.