JAPAM arranca subcolector sanitario en Loma Linda tras 20 años de espera

JAPAM y CONAGUA invierten 7.8 mdp para instalar 1.1 km de tubería y 68 descargas domiciliarias

Autoridades de JAPAM, CONAGUA y vecinos de Loma Linda posan tras el arranque del subcolector sanitario, San Juan del Río

La obra beneficiará de forma directa a 349 habitantes de Loma Linda

Foto: JAPAM
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 27 de agosto de 2026.- Habitantes de Loma Linda consiguieron el arranque de una obra que solicitaban desde hace más de dos décadas: la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM), en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), inició la construcción de un subcolector sanitario que beneficiará de forma directa a 349 habitantes de la comunidad.

La obra consiste en 1,100.93 metros de tubería de PEAD corrugado de 30 centímetros de diámetro, que se instalará en las calles Flor de Amapola, Orquídea, Crisantemo, Rayito, Pensamiento y El Riel, además de 68 descargas sanitarias domiciliarias.

La inversión contratada asciende a 7 millones 822 mil 881.74 pesos, de los cuales el 50 por ciento —3 millones 911 mil 440.87 pesos— corresponde a aportación federal, mientras que JAPAM cubre el resto.

La zona ya había sido escenario de intervenciones de la JAPAM: en abril, el organismo tuvo que reubicar una línea de conducción de 12 pulgadas en Loma Linda por la ampliación del derecho de vía del tren México-Querétaro, lo que dejó sin servicio de forma temporal a la estancia y zonas aledañas.

El arranque fue encabezado por el presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia; el director de la JAPAM, Toño Pérez; el titular de CONAGUA en Querétaro, Gerardo Sinecio Ríos, y el delegado de Loma Linda, Alfredo Cortés Álvarez.

Director de JAPAM y presidente municipal de San Juan del R\u00edo explican el proyecto del subcolector sanitario de Loma Linda La inversión contratada asciende a 7.8 millones de pesos, con aportación conjunta de JAPAM y CONAGUAFoto: JAPAM

Cabrera Valencia atribuyó el arranque de la obra a las gestiones del delegado y de las familias de la comunidad: "Gracias a estas gestiones sabemos las necesidades tan importantes que tiene San Juan del Río", expresó el presidente municipal.

Toño Pérez explicó que la petición tenía ya varios años en gestión y que se concretó gracias a la coordinación con CONAGUA. "Es una petición de varios años y a través de la gestión que ha hecho aquí nuestro delegado, que agradecemos mucho […] esta petición que tiene ya algunos años, se pudo consolidar ahora con el apoyo de la CONAGUA", señaló. El director de JAPAM añadió que la colaboración con la dependencia federal ha permitido impulsar otros proyectos de agua potable, drenaje y equipamiento de pozos en el municipio.

Vialidad de Loma Linda donde JAPAM instalar\u00e1 el subcolector sanitario, San Juan del R\u00edo Vecinos de Loma Linda solicitaban esta obra desde hace más de 20 años Foto: JAPAM

La comunidad ya había señalado antes carencias de drenaje sin resolver: en una jornada de atención ciudadana de la JAPAM en la delegación, el propio organismo identificó la introducción de drenaje en algunas calles como una necesidad pendiente de la zona.

Por su parte, Gerardo Sinecio Ríos reconoció el trabajo técnico de la JAPAM para integrar los expedientes que permitieron acceder a los recursos federales y reiteró la disposición de CONAGUA para continuar trabajando con el municipio.

Alejandro López, vecino beneficiario, agradeció a las autoridades y al delegado por concretar la obra: "Llevamos más de 20 años pidiendo esta obra. Y a nombre de todos mis vecinos les damos las gracias a cada uno de ustedes", dijo durante el arranque de los trabajos.

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