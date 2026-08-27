Querétaro envía a 13 jóvenes a Uruguay por intercambio de salud mental

La comitiva participará en el lanzamiento de la campaña "Compartir nos cuida" del INJU y en un encuentro en la Embajada de México en Uruguay.

Delegación de jóvenes queretanos y autoridades durante el intercambio binacional Uruguay-México 2026

Trece jóvenes seleccionados de Querétaro integran la delegación que viajó a Montevideo y Canelones para el intercambio binacional.

Foto: SEJUVE
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 27 de agosto de 2026.- La secretaria de la Juventud del Estado, Virginia Hernández Vázquez, y 13 jóvenes seleccionados de Querétaro iniciaron un viaje a Montevideo y Canelones para participar en el Programa de Intercambio Binacional Uruguay-México, enfocado en salud mental juvenil.

La delegación forma parte de la iniciativa "Adolescencias y juventudes que cuidan: red binacional por la salud mental", que busca fortalecer la participación de las y los jóvenes en el cuidado comunitario mediante formación, intercambio internacional, acción comunitaria y participación en políticas públicas.

Integrantes de la delegaci\u00f3n queretana en encuentro de la Movida Joven durante el intercambio en Montevideo La delegación participará en el lanzamiento de la campaña "Compartir nos cuida" del INJU en la Presidencia de Uruguay.Foto: SEJUVE

Como parte de la agenda, la comitiva intercambiará experiencias con jóvenes e instituciones de Uruguay y participará en el lanzamiento de la campaña de bien público "Compartir nos cuida", del Instituto Nacional de la Juventud de Uruguay (INJU), en la Presidencia de la República de ese país. El viaje se suma a los esfuerzos locales de SEJUVE, que atiende salud mental juvenil en el estado a través del programa Contigo Sanamente.

También se realizará un encuentro en la Embajada de México en Uruguay, donde se buscará fortalecer los vínculos de cooperación entre ambos países y promover el diálogo sobre el papel de la juventud en la construcción de comunidades que cuidan.

Representantes de M\u00e9xico y Uruguay con mu\u00f1ecas artesanales durante el intercambio binacional de juventud 2026 El encuentro forma parte del Programa de Intercambio Binacional Uruguay-México sobre salud mental juvenil, impulsado por SEJUVE y el INJU.Foto: SEJUVE

La dependencia estatal ha llevado antes sus programas de salud mental juvenil a encuentros nacionales de autoridades jóvenes para intercambiar políticas públicas con otras entidades del país.

El programa surge de la convocatoria del Fondo Conjunto de Cooperación México-Uruguay, administrado por la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI) y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), y es co-ejecutado por el Instituto Nacional de la Juventud de Uruguay (INJU-MIDES), la SEJUVE y la Fundación América Solidaria Uruguay.

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