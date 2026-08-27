Querétaro, 27 de agosto de 2026.- La secretaria de la Juventud del Estado, Virginia Hernández Vázquez, y 13 jóvenes seleccionados de Querétaro iniciaron un viaje a Montevideo y Canelones para participar en el Programa de Intercambio Binacional Uruguay-México, enfocado en salud mental juvenil.
La delegación forma parte de la iniciativa "Adolescencias y juventudes que cuidan: red binacional por la salud mental", que busca fortalecer la participación de las y los jóvenes en el cuidado comunitario mediante formación, intercambio internacional, acción comunitaria y participación en políticas públicas.
La delegación participará en el lanzamiento de la campaña "Compartir nos cuida" del INJU en la Presidencia de Uruguay.Foto: SEJUVE
Como parte de la agenda, la comitiva intercambiará experiencias con jóvenes e instituciones de Uruguay y participará en el lanzamiento de la campaña de bien público "Compartir nos cuida", del Instituto Nacional de la Juventud de Uruguay (INJU), en la Presidencia de la República de ese país. El viaje se suma a los esfuerzos locales de SEJUVE, que atiende salud mental juvenil en el estado a través del programa Contigo Sanamente.
También se realizará un encuentro en la Embajada de México en Uruguay, donde se buscará fortalecer los vínculos de cooperación entre ambos países y promover el diálogo sobre el papel de la juventud en la construcción de comunidades que cuidan.
El encuentro forma parte del Programa de Intercambio Binacional Uruguay-México sobre salud mental juvenil, impulsado por SEJUVE y el INJU.Foto: SEJUVE
La dependencia estatal ha llevado antes sus programas de salud mental juvenil a encuentros nacionales de autoridades jóvenes para intercambiar políticas públicas con otras entidades del país.
El programa surge de la convocatoria del Fondo Conjunto de Cooperación México-Uruguay, administrado por la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI) y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), y es co-ejecutado por el Instituto Nacional de la Juventud de Uruguay (INJU-MIDES), la SEJUVE y la Fundación América Solidaria Uruguay.