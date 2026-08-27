Vinculan a proceso a tres personas por agresión con machetes en Lindavista

La Fiscalía obtuvo la vinculación a proceso de tres personas señaladas de agredir con machetes y un bate a un grupo de vecinos en Lindavista.

Tres personas con rostro difuminado en fotografía oficial tras su vinculación a proceso por lesiones calificadas en Querétaro

Luis Enrique, David Emmanuel y Martha Lidia enfrentan prisión preventiva justificada por lesiones calificadas.

Foto: Fiscalía General del Estado de Querétaro
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 27 de agosto de 2026.- La Fiscalía General del Estado obtuvo la vinculación a proceso de Luis Enrique "N", David Emmanuel "N" y Martha Lidia "N" por el delito de lesiones calificadas, derivado de una agresión ocurrida la noche del 8 de enero de 2026 en la colonia Lindavista, municipio de Querétaro.

De acuerdo con la investigación, las personas imputadas acudieron al exterior de un domicilio ubicado sobre la calle Diamante, donde presuntamente agredieron a las personas ofendidas con machetes y un bate, causándoles diversas lesiones.

Personal ministerial, de la Policía de Investigación del Delito y de Servicios Periciales realizó actos de investigación que permitieron identificar a las tres personas como probables responsables, ubicadas previamente como conflictivas en la zona.

Con los datos de prueba reunidos se obtuvieron los mandatos judiciales correspondientes y, en el marco de la estrategia Sinergia por Querétaro —que en operativos previos también ha tenido presencia en Lindavista—, se ejecutó una orden de cateo en el inmueble donde fueron detenidas.

Durante la audiencia inicial, la autoridad judicial resolvió vincular a proceso a los tres imputados por lesiones calificadas, delito por el que la Fiscalía ya ha obtenido vinculaciones a proceso en otros municipios del estado este año. Como medida cautelar se impuso la prisión preventiva justificada y se concedió un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

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