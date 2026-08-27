Querétaro, 27 de agosto de 2026.- La Fiscalía General del Estado obtuvo la vinculación a proceso de Luis Enrique "N", David Emmanuel "N" y Martha Lidia "N" por el delito de lesiones calificadas, derivado de una agresión ocurrida la noche del 8 de enero de 2026 en la colonia Lindavista, municipio de Querétaro.
De acuerdo con la investigación, las personas imputadas acudieron al exterior de un domicilio ubicado sobre la calle Diamante, donde presuntamente agredieron a las personas ofendidas con machetes y un bate, causándoles diversas lesiones.
Personal ministerial, de la Policía de Investigación del Delito y de Servicios Periciales realizó actos de investigación que permitieron identificar a las tres personas como probables responsables, ubicadas previamente como conflictivas en la zona.
Con los datos de prueba reunidos se obtuvieron los mandatos judiciales correspondientes y, en el marco de la estrategia Sinergia por Querétaro —que en operativos previos también ha tenido presencia en Lindavista—, se ejecutó una orden de cateo en el inmueble donde fueron detenidas.
Durante la audiencia inicial, la autoridad judicial resolvió vincular a proceso a los tres imputados por lesiones calificadas, delito por el que la Fiscalía ya ha obtenido vinculaciones a proceso en otros municipios del estado este año. Como medida cautelar se impuso la prisión preventiva justificada y se concedió un plazo de dos meses para la investigación complementaria.