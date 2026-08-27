UT San Juan del Río certifica a 129 alumnos en sistema SAP

Estudiantes de Automotriz, Procesos Productivos y Sistemas de Gestión de Calidad acreditaron el módulo de planeación y control de la producción

Estudiantes y autoridades de la UT San Juan del Río posan con constancias de certificación en SAP

129 estudiantes de TSU acreditaron el módulo Production Planning and Control de SAP S/4HANA en la UT San Juan del Río

Foto: UTSJR
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 27 de agosto de 2026.- La Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UT San Juan) entregó 129 constancias a estudiantes que acreditaron satisfactoriamente el módulo Production Planning and Control (PP) del sistema SAP S/4HANA, la herramienta de gestión empresarial más utilizada por la industria para planear y controlar procesos productivos.

Las constancias fueron para alumnos de los programas de Técnico Superior Universitario en Automotriz, Procesos Productivos y Sistemas de Gestión de Calidad, quienes cursaron el módulo entre mayo y agosto de 2026 dentro de la asignatura Estudio del Trabajo.

La capacitación fortaleció competencias en planeación de la producción, gestión de requerimientos de materiales y control de procesos productivos, orientadas a la toma de decisiones en entornos industriales.

El rector Fernando Ferrusca Ortiz se dirige a estudiantes de la UT San Juan del R\u00edo durante la ceremonia de certificaci\u00f3n en SAP Los certificados se otorgaron a alumnos de Automotriz, Procesos Productivos y Sistemas de Gestión de Calidad de la UT San Juan del RíoFoto: UTSJR

El rector de la UT San Juan, Fernando Ferrusca Ortiz, entregó las constancias y señaló que el objetivo es acercar a las y los estudiantes las herramientas tecnológicas que actualmente utiliza el sector industrial.

La institución ha impulsado en los últimos meses distintos proyectos de inteligencia artificial desarrollados por sus propios estudiantes, y a finales de 2025 recibió 1.4 millones de pesos para equipar laboratorios y actualizar su infraestructura tecnológica, parte de una estrategia declarada por el rector para mantener actualizada la formación técnica de la matrícula.

La vinculación entre el aprendizaje académico y las necesidades reales de las empresas que operan con SAP es, según la institución, uno de los factores que facilita la inserción laboral de sus egresados en el corredor industrial de San Juan del Río.

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