San Juan del Río, 27 de agosto de 2026.- La Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UT San Juan) entregó 129 constancias a estudiantes que acreditaron satisfactoriamente el módulo Production Planning and Control (PP) del sistema SAP S/4HANA, la herramienta de gestión empresarial más utilizada por la industria para planear y controlar procesos productivos.
Las constancias fueron para alumnos de los programas de Técnico Superior Universitario en Automotriz, Procesos Productivos y Sistemas de Gestión de Calidad, quienes cursaron el módulo entre mayo y agosto de 2026 dentro de la asignatura Estudio del Trabajo.
La capacitación fortaleció competencias en planeación de la producción, gestión de requerimientos de materiales y control de procesos productivos, orientadas a la toma de decisiones en entornos industriales.
Los certificados se otorgaron a alumnos de Automotriz, Procesos Productivos y Sistemas de Gestión de Calidad de la UT San Juan del RíoFoto: UTSJR
El rector de la UT San Juan, Fernando Ferrusca Ortiz, entregó las constancias y señaló que el objetivo es acercar a las y los estudiantes las herramientas tecnológicas que actualmente utiliza el sector industrial.
La institución ha impulsado en los últimos meses distintos proyectos de inteligencia artificial desarrollados por sus propios estudiantes, y a finales de 2025 recibió 1.4 millones de pesos para equipar laboratorios y actualizar su infraestructura tecnológica, parte de una estrategia declarada por el rector para mantener actualizada la formación técnica de la matrícula.
La vinculación entre el aprendizaje académico y las necesidades reales de las empresas que operan con SAP es, según la institución, uno de los factores que facilita la inserción laboral de sus egresados en el corredor industrial de San Juan del Río.