San Juan del Río, 27 de agosto de 2026.- El secretario de Desarrollo Social del Estado de Querétaro (SEDESOQ), Luis Nava Guerrero, y representantes de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO) de San Juan del Río acordaron mantener una agenda permanente de colaboración en materia de prevención, participación ciudadana y generación de oportunidades para las familias del municipio y del estado.
El acuerdo se dio durante un encuentro en el que el titular de la SEDESOQ expuso la visión de política social de la dependencia, orientada a la escucha y cercanía con las familias, y a la construcción de condiciones que permitan a las personas mejorar su calidad de vida.
"La visión de política social no es mantener a la gente en la pobreza, sino que puedan avanzar y puedan salir adelante. Y en programas sociales, tenemos programas que ayudan a mejorar las condiciones de vida y apoyamos a las familias que más lo necesitan, a las familias que menos tienen, para que podamos construir un Querétaro próspero para todos", declaró Nava Guerrero.
El funcionario detalló las principales líneas de acción de la SEDESOQ y subrayó la importancia del trabajo comunitario, la prevención y la participación ciudadana como herramientas para atender de manera oportuna las necesidades de la población y fortalecer el tejido social. La dependencia mantiene fortalecimiento de programas sociales en San Juan del Río desde 2025.
Durante el encuentro se abrió un espacio de diálogo con la presidenta del Consejo de Administración y los integrantes de CANACO San Juan del Río, quienes compartieron sus inquietudes y propuestas en torno a los retos sociales que enfrenta el municipio y el estado, así como las áreas en las que el sector empresarial puede contribuir a generar mejores condiciones para las familias.
Nava Guerrero subrayó que la colaboración entre gobierno, iniciativa privada y sociedad civil es fundamental para construir soluciones integrales, ampliar las oportunidades de bienestar y fortalecer comunidades con mayores capacidades para su desarrollo. La SEDESOQ ha colaborado con autoridades locales de San Juan del Río en gestiones anteriores.
Ambas partes coincidieron en la importancia de mantener la agenda permanente de colaboración para identificar proyectos y acciones conjuntas, particularmente en materia de prevención, participación ciudadana y generación de oportunidades para las familias de San Juan del Río y de todo Querétaro.