SEDESOQ y CANACO San Juan del Río pactan agenda de colaboración social

Empresarios de CANACO San Juan del Río plantearon inquietudes sobre los retos sociales del municipio durante el encuentro con el secretario estatal.

Luis Nava Guerrero gesticula durante encuentro con integrantes de CANACO San Juan del Río

Nava Guerrero expuso la visión de política social de la SEDESOQ ante integrantes de CANACO San Juan del Río

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 27 de agosto de 2026.- El secretario de Desarrollo Social del Estado de Querétaro (SEDESOQ), Luis Nava Guerrero, y representantes de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO) de San Juan del Río acordaron mantener una agenda permanente de colaboración en materia de prevención, participación ciudadana y generación de oportunidades para las familias del municipio y del estado.

El acuerdo se dio durante un encuentro en el que el titular de la SEDESOQ expuso la visión de política social de la dependencia, orientada a la escucha y cercanía con las familias, y a la construcción de condiciones que permitan a las personas mejorar su calidad de vida.

"La visión de política social no es mantener a la gente en la pobreza, sino que puedan avanzar y puedan salir adelante. Y en programas sociales, tenemos programas que ayudan a mejorar las condiciones de vida y apoyamos a las familias que más lo necesitan, a las familias que menos tienen, para que podamos construir un Querétaro próspero para todos", declaró Nava Guerrero.

El funcionario detalló las principales líneas de acción de la SEDESOQ y subrayó la importancia del trabajo comunitario, la prevención y la participación ciudadana como herramientas para atender de manera oportuna las necesidades de la población y fortalecer el tejido social. La dependencia mantiene fortalecimiento de programas sociales en San Juan del Río desde 2025.

Durante el encuentro se abrió un espacio de diálogo con la presidenta del Consejo de Administración y los integrantes de CANACO San Juan del Río, quienes compartieron sus inquietudes y propuestas en torno a los retos sociales que enfrenta el municipio y el estado, así como las áreas en las que el sector empresarial puede contribuir a generar mejores condiciones para las familias.

Nava Guerrero subrayó que la colaboración entre gobierno, iniciativa privada y sociedad civil es fundamental para construir soluciones integrales, ampliar las oportunidades de bienestar y fortalecer comunidades con mayores capacidades para su desarrollo. La SEDESOQ ha colaborado con autoridades locales de San Juan del Río en gestiones anteriores.

Ambas partes coincidieron en la importancia de mantener la agenda permanente de colaboración para identificar proyectos y acciones conjuntas, particularmente en materia de prevención, participación ciudadana y generación de oportunidades para las familias de San Juan del Río y de todo Querétaro.

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