Corregidora, 27 de agosto de 2026.- Un total de 550 familias de distintas localidades y asentamientos de Corregidora obtuvieron escrituras o títulos de propiedad durante la actual administración municipal, lo que les permite realizar trámites y heredar sus bienes con mayor seguridad jurídica.
El resultado se logró mediante el trabajo conjunto de la Secretaría del Ayuntamiento de Corregidora con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), el Registro Agrario Nacional (RAN), la Secretaría de Gobierno del Estado de Querétaro y la Secretaría de Desarrollo Social estatal, en procesos de regularización de predios urbanos y rurales.
El programa dio certeza jurídica sobre el patrimonio a familias de diversas localidades y asentamientos del municipio.
El municipio también recuperó 103 mil 95 metros cuadrados destinados a vialidades, áreas verdes y equipamiento, superficie que podrá usarse para infraestructura y obra pública en beneficio de las comunidades.
"Vamos a seguir sumando esfuerzos para que más familias tengan acceso a esta certeza. Reciben un documento, pero también tranquilidad para el futuro, y eso tiene un valor enorme", declaró el presidente municipal de Corregidora, Chepe Guerrero.
El municipio ofrece además el Programa para la Regularización de Predios a través de Fusiones y Subdivisiones de Predios Urbanos, dirigido a familiares de titulares que poseen una fracción de un predio y buscan regularizar su situación legal.