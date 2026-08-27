550 familias de Corregidora reciben escrituras de sus predios

El municipio recuperó además 103 mil 95 metros cuadrados para vialidades, áreas verdes y equipamiento urbano

Autoridades municipales y estatales saludan a beneficiarios durante evento de entrega de escrituras en Corregidora

La Secretaría del Ayuntamiento de Corregidora trabajó con INSUS, el RAN y el gobierno estatal para el proceso de regularización.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Corregidora, 27 de agosto de 2026.- Un total de 550 familias de distintas localidades y asentamientos de Corregidora obtuvieron escrituras o títulos de propiedad durante la actual administración municipal, lo que les permite realizar trámites y heredar sus bienes con mayor seguridad jurídica.

El resultado se logró mediante el trabajo conjunto de la Secretaría del Ayuntamiento de Corregidora con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), el Registro Agrario Nacional (RAN), la Secretaría de Gobierno del Estado de Querétaro y la Secretaría de Desarrollo Social estatal, en procesos de regularización de predios urbanos y rurales.

Beneficiario muestra su t\u00edtulo de propiedad entregado en jornada de regularizaci\u00f3n en Corregidora El programa dio certeza jurídica sobre el patrimonio a familias de diversas localidades y asentamientos del municipio.

El municipio también recuperó 103 mil 95 metros cuadrados destinados a vialidades, áreas verdes y equipamiento, superficie que podrá usarse para infraestructura y obra pública en beneficio de las comunidades.

"Vamos a seguir sumando esfuerzos para que más familias tengan acceso a esta certeza. Reciben un documento, pero también tranquilidad para el futuro, y eso tiene un valor enorme", declaró el presidente municipal de Corregidora, Chepe Guerrero.

El municipio ofrece además el Programa para la Regularización de Predios a través de Fusiones y Subdivisiones de Predios Urbanos, dirigido a familiares de titulares que poseen una fracción de un predio y buscan regularizar su situación legal.

certeza jurídica chepe guerrero corregidora escrituras insus ran regularización de predios política

Reciente

Integrantes del Cabildo de Huimilpan posan de pie tras la sesión donde se aprobó el reglamento de centros de adicciones.
Municipios

Huimilpan aprueba reglas para regular centros de atención a adicciones

El Cabildo aprobó los requisitos para operar, supervisar y regular los establecimientos residenciales de atención a las adicciones en el municipio.

El hijo del donador toca la guitarra junto a la cama del hospital antes de la procuración de órganos
Nacionales

Hijo despide con música a su padre donante en Cd. Juárez

La familia de un hombre de 46 años autorizó la donación tras muerte encefálica por traumatismo craneoencefálico en el HGR No. 66 del IMSS

Delegación de jóvenes queretanos y autoridades durante el intercambio binacional Uruguay-México 2026
Querétaro

Querétaro envía a 13 jóvenes a Uruguay por intercambio de salud mental

La comitiva participará en el lanzamiento de la campaña "Compartir nos cuida" del INJU y en un encuentro en la Embajada de México en Uruguay.

El gobernador Mauricio Kuri González durante la reunión virtual sobre el Tren México-Querétaro
Editorial

Querétaro coordina con SICT plan contra afectaciones del Tren México-Querétaro

Autoridades estatales, federales y municipales evaluaron estrategias para reducir el impacto vial de la obra del tren en Querétaro y El Marqués.