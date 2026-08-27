Dorantes plantea leyes para regularizar asentamientos irregulares en Querétaro

El Colegio de Abogados Agraristas se sumará con propuestas legales, mientras el registro estatal contabiliza 435 asentamientos aún sin certeza jurídica

Integrantes de la Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados de Querétaro posan en evento junto a lona institucional

El Colegio de Abogados Agraristas se sumará a la elaboración de iniciativas de ley para la regularización de predios

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 27 de agosto de 2026.- El senador Agustín Dorantes Lámbarri anunció que impulsará iniciativas de ley para facilitar la regularización de asentamientos irregulares en Querétaro, con el respaldo técnico del Colegio de Abogados Agraristas del Estado de Querétaro, que se sumará al proyecto legislativo.

De acuerdo con el registro del Catálogo del Gobierno del Estado, actualmente existen mil 168 asentamientos irregulares identificados en la entidad. De ese total, 241 ya fueron regularizados, 492 se encuentran en proceso y 435 permanecen pendientes de regularizar; de estos últimos, 259 están en trámite ante el Gobierno Federal.

Dorantes explicó que la desigualdad de servicios entre colonias regularizadas y asentamientos irregulares afecta de forma directa a la niñez que crece en esas condiciones. "¿Qué significa para los niños que nacen en ese asentamiento? Pues ven la desigualdad, ven la falta de oportunidades, ven que usan una fosa séptica, que necesitan ir a un hidrante, que cuando llueve se ensucian los zapatos para llegar a la escuela", señaló el senador durante el evento.

El presidente del Colegio de Abogados Agraristas del Estado de Querétaro, Edgar Saúl Villalobos Arámburo, indicó que la organización ya cuenta con una alternativa técnica para sumarse a la causa. "Necesitamos hacerlo a través de los mecanismos legales, porque ustedes recordarán que de 2020 para atrás se podían hacer procedimientos de regularización a través del Tribunal Agrario y hoy no más", explicó.

Dorantes precisó que la o las iniciativas se presentarán ante el Senado de la República, aunque reconoció que el régimen federal mantiene otra agenda de trabajo. Ante ese escenario, dijo que también se trabajará en reformas legales o de gestión que permitan avanzar en el tema, en línea con procesos similares al reordenamiento urbano que ya impulsa San Juan del Río, donde el municipio contabiliza 183 asentamientos en regularización.

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