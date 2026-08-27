Querétaro, 27 de agosto de 2026.- El senador Agustín Dorantes Lámbarri anunció que impulsará iniciativas de ley para facilitar la regularización de asentamientos irregulares en Querétaro, con el respaldo técnico del Colegio de Abogados Agraristas del Estado de Querétaro, que se sumará al proyecto legislativo.
De acuerdo con el registro del Catálogo del Gobierno del Estado, actualmente existen mil 168 asentamientos irregulares identificados en la entidad. De ese total, 241 ya fueron regularizados, 492 se encuentran en proceso y 435 permanecen pendientes de regularizar; de estos últimos, 259 están en trámite ante el Gobierno Federal.
Dorantes explicó que la desigualdad de servicios entre colonias regularizadas y asentamientos irregulares afecta de forma directa a la niñez que crece en esas condiciones. "¿Qué significa para los niños que nacen en ese asentamiento? Pues ven la desigualdad, ven la falta de oportunidades, ven que usan una fosa séptica, que necesitan ir a un hidrante, que cuando llueve se ensucian los zapatos para llegar a la escuela", señaló el senador durante el evento.
El presidente del Colegio de Abogados Agraristas del Estado de Querétaro, Edgar Saúl Villalobos Arámburo, indicó que la organización ya cuenta con una alternativa técnica para sumarse a la causa. "Necesitamos hacerlo a través de los mecanismos legales, porque ustedes recordarán que de 2020 para atrás se podían hacer procedimientos de regularización a través del Tribunal Agrario y hoy no más", explicó.
Dorantes precisó que la o las iniciativas se presentarán ante el Senado de la República, aunque reconoció que el régimen federal mantiene otra agenda de trabajo. Ante ese escenario, dijo que también se trabajará en reformas legales o de gestión que permitan avanzar en el tema, en línea con procesos similares al reordenamiento urbano que ya impulsa San Juan del Río, donde el municipio contabiliza 183 asentamientos en regularización.