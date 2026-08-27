Querétaro, 27 de agosto de 2026.- El gobierno de Querétaro, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) federal y los municipios de Querétaro y El Marqués acordaron coordinar acciones de planeación para las próximas intervenciones de la obra federal del Tren México-Querétaro, con el objetivo de reducir las afectaciones a la movilidad en ambos municipios.
La coordinación se definió en una reunión virtual encabezada por el gobernador Mauricio Kuri González, en la que participaron el titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, Andrés Lajous Loaeza; el comandante de la Agrupación de Ingenieros "Felipe Ángeles", Gustavo Vallejo, y el secretario estatal de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Néstor Núñez, entre otros funcionarios federales, estatales y municipales.
SICT, la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y gobiernos municipales participaron en la reunión de coordinación.
Por parte del gobierno estatal asistieron los secretarios de Gobierno, Eric Gudiño Torres; de Educación, Martha Elena Soto Obregón; de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, José Pío Salgado, y de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio del Prete. También participaron el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías Olvera, quien meses atrás delimitó ante la ciudadanía la corresponsabilidad municipal en las obras alternas del proyecto ferroviario, y el presidente municipal de El Marqués, Rodrigo Monsalvo, además de los titulares de la Unidad de Servicios de Educación Básica del Estado de Querétaro, Irene Quintanar Mejía; del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro, Fernando Orozco Vega, y de la Comisión Estatal de Infraestructura, Sonia Carrillo.
Autoridades estatales y municipales acordaron coordinar acciones de planeación ante las próximas intervenciones de la obra.
El gobierno estatal había solicitado previamente a SICT información detallada sobre el alcance de las intervenciones que impactarán vialidades y zonas urbanas de la capital y su periferia, luego de que autoridades municipales reportaran afectaciones directas en comercios de la zona del Tepe cercana al trazo de la obra.
La reunión no detalló un calendario específico de intervenciones ni montos de inversión para las estrategias de movilidad acordadas.