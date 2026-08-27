Querétaro coordina con SICT plan contra afectaciones del Tren México-Querétaro

Autoridades estatales, federales y municipales evaluaron estrategias para reducir el impacto vial de la obra del tren en Querétaro y El Marqués.

El gobernador Mauricio Kuri González durante la reunión virtual sobre el Tren México-Querétaro

El gobernador Mauricio Kuri González encabezó la reunión virtual de coordinación sobre el Tren México-Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 27 de agosto de 2026.- El gobierno de Querétaro, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) federal y los municipios de Querétaro y El Marqués acordaron coordinar acciones de planeación para las próximas intervenciones de la obra federal del Tren México-Querétaro, con el objetivo de reducir las afectaciones a la movilidad en ambos municipios.

La coordinación se definió en una reunión virtual encabezada por el gobernador Mauricio Kuri González, en la que participaron el titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, Andrés Lajous Loaeza; el comandante de la Agrupación de Ingenieros "Felipe Ángeles", Gustavo Vallejo, y el secretario estatal de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Néstor Núñez, entre otros funcionarios federales, estatales y municipales.

Videollamada con autoridades de SICT y la Agencia Reguladora de Transporte sobre obras del Tren M\u00e9xico-Quer\u00e9taro SICT, la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y gobiernos municipales participaron en la reunión de coordinación.

Por parte del gobierno estatal asistieron los secretarios de Gobierno, Eric Gudiño Torres; de Educación, Martha Elena Soto Obregón; de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, José Pío Salgado, y de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio del Prete. También participaron el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías Olvera, quien meses atrás delimitó ante la ciudadanía la corresponsabilidad municipal en las obras alternas del proyecto ferroviario, y el presidente municipal de El Marqués, Rodrigo Monsalvo, además de los titulares de la Unidad de Servicios de Educación Básica del Estado de Querétaro, Irene Quintanar Mejía; del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro, Fernando Orozco Vega, y de la Comisión Estatal de Infraestructura, Sonia Carrillo.

Funcionarios estatales y municipales durante reuni\u00f3n de coordinaci\u00f3n sobre el Tren M\u00e9xico-Quer\u00e9taro Autoridades estatales y municipales acordaron coordinar acciones de planeación ante las próximas intervenciones de la obra.

El gobierno estatal había solicitado previamente a SICT información detallada sobre el alcance de las intervenciones que impactarán vialidades y zonas urbanas de la capital y su periferia, luego de que autoridades municipales reportaran afectaciones directas en comercios de la zona del Tepe cercana al trazo de la obra.

La reunión no detalló un calendario específico de intervenciones ni montos de inversión para las estrategias de movilidad acordadas.

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