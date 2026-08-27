Hijo despide con música a su padre donante en Cd. Juárez

La familia de un hombre de 46 años autorizó la donación tras muerte encefálica por traumatismo craneoencefálico en el HGR No. 66 del IMSS

El hijo del donador toca la guitarra junto a la cama del hospital antes de la procuración de órganos

El hijo del donador, músico y cantante, interpretó música norteña como despedida antes de la procuración.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Ciudad Juárez, Chihuahua, 27 de agosto de 2026.- Un hombre de 46 años que presentó muerte encefálica a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico donó sus riñones y córneas, luego de que su familia autorizó la procuración en el Hospital General Regional (HGR) No. 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Ciudad Juárez.

Un equipo multidisciplinario del hospital realizó la procuración con la participación de especialistas de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71 del IMSS, en Torreón, Coahuila.

Los riñones quedaron en proceso de traslado y asignación a pacientes en espera de trasplante, mientras que las córneas se encuentran en proceso de asignación a receptores compatibles.

Antes de la procuración, familiares, amistades y personal del hospital acompañaron al donador en una despedida marcada por aplausos y música norteña interpretada por su propio hijo, músico y cantante, quien tocó la guitarra junto a la cama de su padre.

Personal del IMSS traslada al paciente por un pasillo del hospital tras la procuraci\u00f3n de \u00f3rganos El donador, de 46 años, presentó muerte encefálica a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico.

El director del HGR No. 66, Sebastián Hernández Hoyos, señaló que cada procuración representa una oportunidad de transformar una pérdida en esperanza.

"Como institución nos corresponde acompañar y respetar a las familias en uno de los momentos más difíciles de su vida. Hoy reconocemos a esta familia por convertir su dolor en esperanza y permitir que una parte de su ser querido continúe viviendo en otras personas", dijo.

El IMSS señaló que el HGR No. 66 se mantiene como el hospital líder en materia de procuración de órganos y tejidos en Ciudad Juárez, resultado del trabajo coordinado de sus equipos médicos, de enfermería y de trabajo social.

Equipo m\u00e9dico del IMSS durante la procuraci\u00f3n de \u00f3rganos en el HGR No. 66 de Ciudad Ju\u00e1rez, Chihuahua La procuración fue realizada por un equipo multidisciplinario del HGR No. 66, con apoyo de especialistas de la UMAE No. 71 de Torreón, Coahuila.

Casos similares se han registrado en Querétaro. En diciembre de 2024, un hombre de 59 años con muerte encefálica por traumatismo craneoencefálico severo permitió la octava procuración multiorgánica del año en el HGR No. 1 del IMSS.

Antes, la Secretaría de Salud estatal había concretado dos donaciones multiorgánicas en Querétaro derivadas también de un traumatismo craneoencefálico. En octubre de 2025, además, el Hospital del Niño y la Mujer registró su primera donación multiorgánica en la entidad.

Para ser donador voluntario, la dependencia remitió a la página del Centro Nacional de Trasplantes (cenatra.gob.mx) o a la sección de donación de órganos del sitio del IMSS.

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