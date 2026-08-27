Ciudad Juárez, Chihuahua, 27 de agosto de 2026.- Un hombre de 46 años que presentó muerte encefálica a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico donó sus riñones y córneas, luego de que su familia autorizó la procuración en el Hospital General Regional (HGR) No. 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Ciudad Juárez.
Un equipo multidisciplinario del hospital realizó la procuración con la participación de especialistas de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71 del IMSS, en Torreón, Coahuila.
Los riñones quedaron en proceso de traslado y asignación a pacientes en espera de trasplante, mientras que las córneas se encuentran en proceso de asignación a receptores compatibles.
Antes de la procuración, familiares, amistades y personal del hospital acompañaron al donador en una despedida marcada por aplausos y música norteña interpretada por su propio hijo, músico y cantante, quien tocó la guitarra junto a la cama de su padre.
El donador, de 46 años, presentó muerte encefálica a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico.
El director del HGR No. 66, Sebastián Hernández Hoyos, señaló que cada procuración representa una oportunidad de transformar una pérdida en esperanza.
"Como institución nos corresponde acompañar y respetar a las familias en uno de los momentos más difíciles de su vida. Hoy reconocemos a esta familia por convertir su dolor en esperanza y permitir que una parte de su ser querido continúe viviendo en otras personas", dijo.
El IMSS señaló que el HGR No. 66 se mantiene como el hospital líder en materia de procuración de órganos y tejidos en Ciudad Juárez, resultado del trabajo coordinado de sus equipos médicos, de enfermería y de trabajo social.
La procuración fue realizada por un equipo multidisciplinario del HGR No. 66, con apoyo de especialistas de la UMAE No. 71 de Torreón, Coahuila.
Casos similares se han registrado en Querétaro. En diciembre de 2024, un hombre de 59 años con muerte encefálica por traumatismo craneoencefálico severo permitió la octava procuración multiorgánica del año en el HGR No. 1 del IMSS.
Antes, la Secretaría de Salud estatal había concretado dos donaciones multiorgánicas en Querétaro derivadas también de un traumatismo craneoencefálico. En octubre de 2025, además, el Hospital del Niño y la Mujer registró su primera donación multiorgánica en la entidad.
Para ser donador voluntario, la dependencia remitió a la página del Centro Nacional de Trasplantes (cenatra.gob.mx) o a la sección de donación de órganos del sitio del IMSS.