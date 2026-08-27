Huimilpan, 27 de agosto de 2026.- El Cabildo de Huimilpan aprobó el acuerdo que establece los requisitos y lineamientos para la operación, supervisión y regulación de los establecimientos residenciales de atención a las adicciones en el municipio, con lo que se convierte en el municipio número 13 de Querétaro en contar con un instrumento jurídico específico para regular este tipo de centros.
La falta de un marco jurídico para estos establecimientos —conocidos comúnmente como anexos— ha sido un pendiente señalado desde hace años por el propio Consejo Estatal Contra las Adicciones, que en su momento advirtió que la ausencia de reglas impedía aplicar sanciones ante malas prácticas detectadas en las supervisiones.
El comisionado del Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA), adscrito a la Secretaría de Salud (SESA), Sebastián Granados Ponce, señaló durante la sesión de Cabildo que la regulación municipal fortalece la coordinación entre órdenes de gobierno y avanza hacia un modelo de atención que privilegie la legalidad, la seguridad, la calidad de los servicios y el respeto a los derechos humanos.
Granados Ponce explicó que el acuerdo es resultado del trabajo conjunto entre el CECA y la Coordinación Estatal de Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobierno del Estado, que ha impulsado la elaboración de instrumentos jurídicos similares con miras a una regulación homologada en los 18 municipios de Querétaro. "Contar con un marco regulatorio no solamente significa establecer requisitos para los establecimientos; significa generar mecanismos institucionales para proteger a las personas, fortalecer la supervisión y avanzar hacia una atención más digna y segura", dijo.
El presidente municipal de Huimilpan, Jairo Iván Morales Martínez, afirmó que la aprobación del acuerdo refrenda el compromiso del Ayuntamiento con la protección de la salud y el bienestar de la población, al dotar al municipio de herramientas jurídicas para intervenir de manera responsable en la regulación de estos centros.
Con Huimilpan, los municipios que ya cuentan con este instrumento son Arroyo Seco, Jalpan de Serra, Pedro Escobedo, Peñamiller, Tequisquiapan, San Joaquín, San Juan del Río, Cadereyta de Montes, Ezequiel Montes, Landa de Matamoros, Tolimán y Pinal de Amoles.
El número de establecimientos residenciales de atención a las adicciones que operan actualmente en Huimilpan bajo este nuevo marco no fue detallado durante la sesión.