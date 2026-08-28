Corregidora corona a Reina y Abuelo de Oro 2026 en Vidas que Inspiran

El convivio reunió a integrantes de 22 grupos de personas adultas mayores del municipio.

Un grupo de personas posa junto a la Reina y el Abuelo de Oro 2026 durante la ceremonia en Corregidora.

La coronación de la Reina y el Abuelo de Oro 2026 fue uno de los actos centrales de Vidas que Inspiran.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Corregidora, 28 de agosto de 2026.- Patricia Jordán y Sergio Hilario Romano fueron coronados como Reina y Abuelo de Oro 2026 durante el convivio “Vidas que Inspiran”, realizado con la participación de integrantes de los 22 grupos de personas adultas mayores de Corregidora.

La celebración se llevó a cabo en el marco del Día Nacional de las Personas Adultas Mayores y fue encabezada por el presidente municipal, Chepe Guerrero, y la presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF Corregidora, Gaby Trápala.

Un hombre abraza a una mujer adulta mayor durante la celebraci\u00f3n Vidas que Inspiran en Corregidora. Vidas que Inspiran reunió a integrantes de los 22 grupos de personas adultas mayores de Corregidora. rotativo.com.mx

Guerrero destacó la importancia de mantener cercanía con este sector y refrendó su compromiso de trabajar por su bienestar. “Si algún día alguien les falta al respeto o les quiere hacer algo, díganles que tienen un nieto que es presidente municipal”, expresó.

El alcalde agradeció además la confianza y el cariño recibido durante su trayectoria y señaló que en el encuentro estaban presentes más de mil 200 personas adultas mayores.

Gaby Trápala señaló que la administración municipal busca que las personas adultas mayores sean escuchadas, atendidas y respetadas, y destacó su participación cotidiana en actividades deportivas, culturales, familiares y comunitarias.

Un hombre saluda a una mujer adulta mayor durante el encuentro Vidas que Inspiran en Corregidora. La celebración se realizó en el marco del Día Nacional de las Personas Adultas Mayores.

“Hoy queremos reconocerlos por lo que son y por todo lo que siguen aportando a nuestro municipio”, expresó la presidenta del Patronato del DIF Municipal.

Al encuentro también asistieron el director general del Sistema Municipal DIF Corregidora, Francisco Castro; el secretario de Gobierno del Estado, Eric Gudiño; la procuradora de Atención y Protección Integral de Personas Adultas Mayores del DIF Estatal, Paola Fernández; integrantes de dependencias municipales, regidoras y regidores.

adultos mayores chepe guerrero corregidora dif corregidora gaby trápala reina y abuelo de oro 2026 vidas que inspiran sociedad

Reciente

Panel de la ceremonia realizada en la Facultad de Ingeniería de la UAQ por la capacitación en prevención de adicciones digitales.
Querétaro

UAQ, primera institución en capacitar docentes contra adicciones digitales

El CECA entregó reconocimientos a 12 integrantes de la Facultad de Ingeniería por concluir la capacitación.

Grupo de funcionarios y habitantes participa frente a maquinaria durante el inicio de obras en La Esperanza, Colón.
Municipios

Inician obras de drenaje y urbanización en La Esperanza, municipio de Colón

El proyecto de drenaje contempla 567.03 metros de tubería, 47 descargas domiciliarias y 13 pozos de visita.

Emilia Esther Calleja Alor y Mauricio Kuri González durante la mesa de trabajo sobre inversión de la CFE en Querétaro.
Querétaro

CFE proyecta más de 6,500 mdp para transmisión eléctrica en Querétaro

La paraestatal contempla 1,284 mdp en distribución mediante 758 obras entre 2025 y 2029

Estudiante sostiene su reconocimiento acompañado por participantes de la clausura de la Academia Espacial Querétaro 2026.
Querétaro

30 estudiantes de Querétaro concluyen Academia Espacial 2026

El programa, impulsado por el Gobierno del Estado con la Embajada de Estados Unidos y Fundación Televisa, enviará a cinco alumnos a la etapa internacional.