Corregidora, 28 de agosto de 2026.- Patricia Jordán y Sergio Hilario Romano fueron coronados como Reina y Abuelo de Oro 2026 durante el convivio “Vidas que Inspiran”, realizado con la participación de integrantes de los 22 grupos de personas adultas mayores de Corregidora.
La celebración se llevó a cabo en el marco del Día Nacional de las Personas Adultas Mayores y fue encabezada por el presidente municipal, Chepe Guerrero, y la presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF Corregidora, Gaby Trápala.
Vidas que Inspiran reunió a integrantes de los 22 grupos de personas adultas mayores de Corregidora. rotativo.com.mx
Guerrero destacó la importancia de mantener cercanía con este sector y refrendó su compromiso de trabajar por su bienestar. “Si algún día alguien les falta al respeto o les quiere hacer algo, díganles que tienen un nieto que es presidente municipal”, expresó.
El alcalde agradeció además la confianza y el cariño recibido durante su trayectoria y señaló que en el encuentro estaban presentes más de mil 200 personas adultas mayores.
Gaby Trápala señaló que la administración municipal busca que las personas adultas mayores sean escuchadas, atendidas y respetadas, y destacó su participación cotidiana en actividades deportivas, culturales, familiares y comunitarias.
La celebración se realizó en el marco del Día Nacional de las Personas Adultas Mayores.
“Hoy queremos reconocerlos por lo que son y por todo lo que siguen aportando a nuestro municipio”, expresó la presidenta del Patronato del DIF Municipal.
Al encuentro también asistieron el director general del Sistema Municipal DIF Corregidora, Francisco Castro; el secretario de Gobierno del Estado, Eric Gudiño; la procuradora de Atención y Protección Integral de Personas Adultas Mayores del DIF Estatal, Paola Fernández; integrantes de dependencias municipales, regidoras y regidores.