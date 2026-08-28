IEEQ designa a Dirección de TI responsable del PREP 2026-2027

La Dirección cuenta con experiencia en seis procesos electorales locales desde 2012 y su PREP figura entre los mejor evaluados del país, según el Instituto.

Personal del IEEQ revisa actas y resultados en estaciones de cómputo durante un ejercicio del sistema PREP.

El IEEQ señaló que su PREP figura entre los mejor evaluados a nivel nacional, previo al proceso electoral 2026-2027.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro., 28 de agosto de 2026.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) designó a la Dirección de Tecnologías de la Información como la instancia interna responsable de coordinar las actividades del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) para el Proceso Electoral Local 2026-2027.

La presidenta de la Comisión Transitoria del PREP, la consejera electoral Rosa Martha Gómez Cervantes, destacó el cumplimiento de la normatividad y reconoció que la Dirección ha implementado el PREP en seis procesos electorales locales desde 2012.

Dijo que el PREP del Instituto es uno de los mejores evaluados a nivel nacional y que brinda certeza a los procesos electorales.

La consejera presidenta del IEEQ, Grisel Muñiz Rodríguez, señaló que la Dirección cuenta con experiencia y capacidad técnica suficiente para que el PREP siga ofreciendo resultados oficiales oportunos y confiables a la ciudadanía.

Por otra parte, el órgano superior de dirección emitió determinaciones sobre el sistema "Candidatas y Candidatos, Conóceles" para el proceso electoral local: la Comisión de Transparencia y Tecnologías de la Información supervisará el sistema, la Unidad de Transparencia coordinará su implementación y operación con apoyo de áreas técnicas del Instituto, y la información se publicará a partir del inicio de las campañas.

La presidenta de la Comisión de Transparencia y Tecnologías de la Información, la consejera electoral Martha Paola Carbajal Zamudio, afirmó que el sistema materializa el derecho de la ciudadanía a contar con información pública oportuna y accesible sobre quienes aspiran a representarla.

La consejera electoral Violeta Larissa Meza Lavadores indicó que el sistema, implementado desde el proceso 2020-2021, garantiza que la ciudadanía conozca de manera clara, oportuna y confiable los perfiles de las candidaturas, y fortalece los principios de máxima publicidad, transparencia y rendición de cuentas.

La consejera electoral Karla Isabel Olvera Moreno consideró que el sistema aporta información estadística relevante sobre la pertenencia de las candidaturas a grupos de atención prioritaria, con el consentimiento correspondiente.

En otro tema, el Consejo General aprobó la resolución derivada de la revisión del informe financiero del primer trimestre de 2026 de la organización "El Siglo de las Mujeres A.C.", constituida como asociación política estatal.

La presidenta de la Comisión de Fiscalización, la consejera electoral Karla Olvera, explicó que la resolución da continuidad a los trabajos iniciados por la Unidad Técnica de Fiscalización en 2025 y refleja que la asociación ha cumplido con sus obligaciones en la materia.

También fue presentado el informe de cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro en el expediente TEEQ-POS-9/2025, mediante la cual se amonesta públicamente al Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

En su informe mensual, la consejera presidenta refirió la vinculación institucional del Instituto con autoridades electorales, instancias de seguridad, el Consejo de Notarios del Estado, el Instituto Registral y Catastral del Estado, la Universidad Autónoma de Querétaro, colegios, asociaciones y organizaciones de la sociedad civil.

La secretaria ejecutiva, Noemi Sabino Cabello, destacó el seguimiento a los procedimientos de selección y designación de consejerías electorales y secretarías técnicas, las pláticas impartidas a mujeres militantes de partidos políticos dentro del reto "Transparencia Proactiva Violeta para Mujeres 2026", y la instalación de señalética para facilitar que personas con discapacidad identifiquen de manera autónoma los espacios del Instituto.

En asuntos generales, la consejera electoral Karla Olvera informó sobre las acciones de la Comisión de Inclusión para garantizar los derechos de los grupos de atención prioritaria, mediante la solicitud de un análisis jurídico sobre las atribuciones del Instituto en la materia y la elaboración de documentos técnicos y operativos.

En la sesión ordinaria participaron la consejera electoral Alma Fabiola Rodríguez Martínez, el consejero electoral Daniel Dorantes Guerra y las representaciones de los partidos políticos: Carlos Eduardo Flores Carrera (PAN), Eduardo Martínez Lugo (PRI), Arturo Bravo González (MC), Luis Eduardo Vázquez Becerril (PVEM), Aldo Rodríguez Martínez (Morena), Wladislaw Imanol Rodríguez Sánchez (PT), Luis Alejandro Pulido Reséndiz (Partido Paz) y Jimena Garfias López (Somos), quien rindió la protesta de ley.

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