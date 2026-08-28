UIF recupera 5.8 mdd del caso García Luna para escuelas

La UIF detalló que el monto proviene de una sentencia en Florida contra la familia Weinberg y se destinará a escuelas de Guerrero.

Claudia Sheinbaum durante la conferencia matutina donde anunció recursos recuperados del caso García Luna

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que 5.8 mdd recuperados por la UIF se destinarán a escuelas de La Montaña de Guerrero

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Ciudad de México, 28 de agosto de 2026.- El Estado mexicano destinará 5.8 millones de dólares recuperados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el caso de desvío de recursos y lavado de dinero de Genaro García Luna y la familia Weinberg a escuelas de educación media superior y superior en La Montaña de Guerrero, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

"Nuestro objetivo es que este recurso sea dedicado a escuelas en La Montaña de Guerrero —estamos trabajando ya para que podamos explicar—, media superior y superior en La Montaña de Guerrero; y si también requiere, la educación básica. Son alrededor de 100 millones de pesos que van a ser dedicados a las zonas de mayor necesidad en el país", anunció la mandataria durante la conferencia matutina.

Sheinbaum destacó que es la primera vez que se regresa dinero al erario público y precisó que el esquema de corrupción presentado por la UIF corresponde al periodo posterior a que García Luna fuera secretario de Seguridad Pública.

El titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, explicó que entre 2008 y 2018 se identificó un esquema de desvío de recursos públicos a partir de contratos entre el entonces Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y empresas vinculadas por más de 403 millones de dólares.

La UIF presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República en diciembre de 2019 y una demanda civil en Florida en septiembre de 2021, en coordinación con la FGR, el SAT y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, además de asistencia jurídica internacional con Panamá, España, Estados Unidos y El Salvador.

Reyes Colmenares detalló que el análisis financiero permitió reconstruir la red de desvío, triangulación y movimiento de recursos, que inició entre 2015 y 2017 con la fundación de un conglomerado de empresas por parte de García Luna con más de 305 millones de pesos y 27.8 millones de dólares.

La familia Weinberg, señaló, tuvo un papel central en la estructura corporativa vinculada a 30 contratos gubernamentales a sobreprecio. En conjunto, el esquema identifica aproximadamente 528 millones de pesos y 727.9 millones de dólares en recursos desviados.

El 19 de mayo de 2026, la Corte del Undécimo Circuito Judicial en Miami-Dade, Florida, dictó sentencia condenatoria contra la familia Weinberg por su participación en el esquema.

El 25 de agosto de 2026, el Estado mexicano recibió 5 millones 805 mil 693.50 dólares derivados de una póliza de fianza y la liquidación de 12 propiedades en Florida vinculadas con la familia Weinberg. La UIF señaló que aún está pendiente la liquidación de otros activos a favor del Estado mexicano.

Reyes Colmenares informó que, en lo que va de la administración de Sheinbaum, la UIF ha incorporado 2 mil 395 sujetos a la lista de personas bloqueadas y ha inmovilizado 24 mil 622 cuentas por un monto global de 8 mil 670 millones de pesos, de las cuales 7 mil 861 corresponden a integrantes de organizaciones criminales.

La dependencia también participa en la Estrategia Nacional de la Extorsión, en el marco de las reformas que la mandataria ha impulsado contra la corrupción, con la que mil 443 cuentas han sido inmovilizadas por su relación con ese delito.

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