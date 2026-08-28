Querétaro, 28 de agosto de 2026.- El coordinador del Grupo Legislativo de Morena en la LXI Legislatura, diputado Arturo Maximiliano García Pérez, afirmó que ni la inteligencia artificial puede dar la aplicación de la experiencia humana que representan los adultos mayores, a quienes calificó como personas con "sabiduría" acumulada en los ámbitos social, profesional, empresarial y gubernamental.
El legislador participó en la presentación del libro "Personas mayores visibles, participamos, nos empoderamos", de José Ernesto Padilla Nieto, especialista en temas de la vejez, en un evento organizado en coordinación con Martín Martínez y Gregorio Morales, con motivo del Día del Adulto Mayor.
Durante su intervención, García Pérez se refirió a los programas y políticas públicas dirigidas a este sector de la población y señaló que la pensión que reciben los adultos mayores es también un reconocimiento a una realidad que, dijo, en ocasiones resulta más compleja para quienes no tuvieron la oportunidad de acumular un patrimonio a lo largo de su vida.
El evento fue organizado con motivo del Día del Adulto Mayor y contó con la participación de especialistas y legisladores.
El diputado, quien también preside la Comisión de Atención de las Migraciones en la LXI Legislatura, planteó además que la composición demográfica está próxima a revertirse —con más adultos mayores que jóvenes— por lo que consideró importante tomar en cuenta la experiencia de este grupo etario y destacó como satisfactorio que personas de la tercera edad ocupen puestos de relevancia en la toma de decisiones.
En el mismo evento, la especialista en psicogerontología Leticia Genis informó sobre el diplomado "Cuida, acompaña, transforma", impartido por North America University México con validez oficial, que inicia el sábado 29 de agosto y tendrá una duración de nueve meses. El programa abordará atención con calidad, estimulación cognitiva, comunicación efectiva, y seguridad y bienestar, y busca fomentar la convivencia entre generaciones y el cuidado físico y mental de los adultos mayores.
Durante la presentación se señaló que el libro busca modificar la visión social negativa de la vejez e incorporar una mirada positiva sobre las distintas realidades que atraviesan las personas mayores en el país.
El libro busca modificar la visión social negativa de la vejez e incorporar una mirada positiva sobre las distintas realidades de las personas mayores.