Diputado: la IA no sustituye la sabiduría de adultos mayores

El coordinador del Grupo Legislativo de Morena señaló que la pensión a adultos mayores también reconoce una realidad compleja para quienes no lograron acumular patrimonio

Hombre con camisa roja gesticula al intervenir durante la presentación del libro sobre adultos mayores en Querétaro

La presentación abordó temas de pensión, cuidado y reconocimiento social hacia las personas adultas mayores.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 28 de agosto de 2026.- El coordinador del Grupo Legislativo de Morena en la LXI Legislatura, diputado Arturo Maximiliano García Pérez, afirmó que ni la inteligencia artificial puede dar la aplicación de la experiencia humana que representan los adultos mayores, a quienes calificó como personas con "sabiduría" acumulada en los ámbitos social, profesional, empresarial y gubernamental.

El legislador participó en la presentación del libro "Personas mayores visibles, participamos, nos empoderamos", de José Ernesto Padilla Nieto, especialista en temas de la vejez, en un evento organizado en coordinación con Martín Martínez y Gregorio Morales, con motivo del Día del Adulto Mayor.

Durante su intervención, García Pérez se refirió a los programas y políticas públicas dirigidas a este sector de la población y señaló que la pensión que reciben los adultos mayores es también un reconocimiento a una realidad que, dijo, en ocasiones resulta más compleja para quienes no tuvieron la oportunidad de acumular un patrimonio a lo largo de su vida.

Panel de cinco personas participa en la presentaci\u00f3n del libro sobre adultos mayores en el Congreso de Quer\u00e9taro El evento fue organizado con motivo del Día del Adulto Mayor y contó con la participación de especialistas y legisladores.

El diputado, quien también preside la Comisión de Atención de las Migraciones en la LXI Legislatura, planteó además que la composición demográfica está próxima a revertirse —con más adultos mayores que jóvenes— por lo que consideró importante tomar en cuenta la experiencia de este grupo etario y destacó como satisfactorio que personas de la tercera edad ocupen puestos de relevancia en la toma de decisiones.

En el mismo evento, la especialista en psicogerontología Leticia Genis informó sobre el diplomado "Cuida, acompaña, transforma", impartido por North America University México con validez oficial, que inicia el sábado 29 de agosto y tendrá una duración de nueve meses. El programa abordará atención con calidad, estimulación cognitiva, comunicación efectiva, y seguridad y bienestar, y busca fomentar la convivencia entre generaciones y el cuidado físico y mental de los adultos mayores.

Durante la presentación se señaló que el libro busca modificar la visión social negativa de la vejez e incorporar una mirada positiva sobre las distintas realidades que atraviesan las personas mayores en el país.

Ejemplares del libro "Las personas adultas mayores somos visibles, participamos, nos empoderamos" de Jos\u00e9 Ernesto Padilla Nieto El libro busca modificar la visión social negativa de la vejez e incorporar una mirada positiva sobre las distintas realidades de las personas mayores.

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