Congreso y Conagua alistan nueva Ley de Aguas para Querétaro

Conagua compartió con legisladores una guía de puntos clave de la Ley General de Aguas para orientar la armonización de la norma estatal.

Integrantes de la mesa de trabajo interinstitucional sobre la nueva Ley de Aguas de Querétaro
  • Legisladores, funcionarios de Conagua y representantes del Consejo Consultivo del Agua cerraron la reunión de trabajo por la nueva Ley de Aguas de Querétaro.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 28 de agosto de 2026.- El diputado Arturo Maximiliano García Pérez, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana de la LXI Legislatura, encabezó una reunión de trabajo interinstitucional con el subdirector General Jurídico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Oscar Jovanny Zavala Gamboa, y la presidenta del Consejo Consultivo del Agua de Querétaro, Katia Reséndiz Jaime, con el propósito de avanzar en la construcción de una nueva Ley de Aguas para el estado.

A la mesa de trabajo asistieron diputadas y diputados de distintas fracciones y grupos legislativos del Congreso local: Andrea Tovar Saavedra, Adriana Meza Argaluza, Blanca Benítez Estrada, Teresita Calzada Rovirosa, Ginna Guzmán Álvarez, Perla Flores Suárez, Rosalba Vázquez Munguía y Sully Mauricio Sixtos, así como los legisladores Gerardo Ángeles Herrera, Antonio Zapata Guerrero y Mauricio Cárdenas Palacios, quienes expresaron interés en la armonización legislativa en materia de aguas nacionales, los procesos de regularización y certeza jurídica de productores queretanos, los proyectos de reutilización del agua y los derechos hídricos de los pueblos originarios.

García Pérez explicó que la reunión busca abrir un espacio de diálogo directo antes de legislar en la materia, pues el nuevo marco jurídico incorpora la participación ciudadana en la planeación, ejecución, evaluación y vigilancia de la política hídrica: "participar no significa únicamente ser informado cuando una decisión ya fue tomada", afirmó.

Integrantes de la mesa de trabajo interinstitucional sobre la nueva Ley de Aguas de Quer\u00e9taro Legisladores y representantes de Conagua y del Consejo Consultivo del Agua participaron en la mesa de trabajo por la nueva Ley de Aguas de Querétaro. rotativo.com.mx

El legislador señaló también que la Ley General de Aguas reconoce la necesidad de incluir a sectores vulnerables, garantizar la participación de mujeres, fortalecer los Consejos de Cuenca y valorar los sistemas comunitarios de agua y saneamiento.

Reséndiz Jaime, presidenta del Consejo Consultivo del Agua, planteó que la discusión debe colocarse por encima de las diferencias partidistas: "el agua no tiene partido […] estamos definiendo las reglas con las que Querétaro deberá enfrentar uno de los principales desafíos en las próximas décadas", dijo.

Añadió que una ley eficaz se mide "por la certeza jurídica que ofrece a las personas […] por la fortaleza que brinda a nuestras instituciones; por los conflictos que ayuda a prevenir".

Zavala Gamboa, de Conagua, compartió con los legisladores una guía de los principales puntos que se desprenden de la Ley General de Aguas como insumo para la eventual armonización de la legislación local, y ofreció colaboración en mesas de trabajo conjuntas, "siempre siendo respetuoso de la autonomía de la Legislatura que mandata la Constitución", puntualizó.

El debate por el marco jurídico del agua no es nuevo en el Congreso queretano: en marzo pasado, un grupo de diputadas presentó una iniciativa para elevar el mínimo vital de agua a 100 litros por persona al día, mientras que meses antes la propia legislatura había advertido sobre la sobreexplotación de los acuíferos en la entidad.

La armonización con el marco federal también ha figurado en otras discusiones legislativas recientes, como la reforma judicial que exigió homologar disposiciones locales en materia de aguas.

legislatura gobierno congreso conagua

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