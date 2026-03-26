Querétaro, 26 de marzo de 2026. — El diputado federal de Morena, Luis Humberto Fernández, defendió la reforma en materia de agua aprobada meses atrás y negó conocer el vínculo entre la concesión hídrica que abastece el fraccionamiento donde reside, Polo & Ski El Marqués, y la familia Calzada, señalada el pasado 23 de marzo por el gobierno federal por la presunta comercialización irregular de agua de origen agrícola en Querétaro.

La exhibición federal apuntó directamente contra los Calzada —vinculados al diputado priista Mario Calzada y al exgobernador José Calzada— por el uso indebido de concesiones agrícolas para fines comerciales, un esquema que la nueva legislación busca erradicar al transitar de un modelo de mercado a uno centrado en derechos.

El caso puso en la mira a desarrollos inmobiliarios de El Marqués que operan con títulos de agua cuyo origen no corresponde al uso urbano.

Fernández sostuvo que la reforma representa un cambio estructural. "Se cambia completamente una perspectiva que se había dado del agua como una mercancía al agua como un derecho", señaló, y agregó que el nuevo marco "limita el régimen de concesiones".

El legislador descartó que la implementación haya provocado los efectos adversos que anticipaban sectores críticos. A meses de la aprobación, dijo, no se han materializado las advertencias sobre daños a la iniciativa privada ni al equilibrio hídrico.

Fernández admite residir en fraccionamiento vinculado a caso Calzada

Cuestionado sobre su domicilio en Polo & Ski El Marqués, el morenista reconoció que vive ahí pero aseguró que desconocía el régimen jurídico de la concesión.

"Yo no conozco la concesión, yo creo que nadie donde vive conoce el régimen jurídico del agua", afirmó, y añadió que paga sus servicios como cualquier residente.

Rechazó que exista contradicción entre promover la reforma hídrica y habitar un desarrollo señalado por irregularidades. Según su versión, adquirió el terreno hace más de 15 años, cuando el fraccionamiento apenas comenzaba a urbanizarse, mucho antes de ocupar cualquier cargo público.

¿Qué sigue con las concesiones de agua señaladas en Querétaro?

Fernández remitió la responsabilidad a las autoridades competentes para que revisen las concesiones exhibidas. "Es algo que se tiene que revisar y creo que eso es lo que conviene a todos", concluyó.

Hasta el momento, ni la Comisión Nacional del Agua ni la Comisión Estatal de Aguas han emitido postura sobre el estatus específico de los títulos que abastecen al desarrollo inmobiliario en cuestión.