Eqrobus del centro histórico: el alcalde anunciará las fechas

El secretario de Movilidad confirmó que el proyecto avanza con la AMeQ pero que el anuncio con fechas concretas lo hará el presidente municipal Felifer Macías.

Peatones caminan junto a la Alameda Hidalgo en el Centro Histórico de Querétaro, zona donde se contempla la operación del proyecto de autobuses eléctricos.

El Municipio de Querétaro prepara un proyecto de transporte eléctrico para el primer cuadro de la ciudad. Las fechas, rutas, frecuencias y tarifas serán anunciadas posteriormente por el presidente municipal.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 20 de agosto de 2026.- El presidente municipal Felifer Macías será quien anuncie las fechas y pormenores del Eqrobus, el sistema de transporte eléctrico gratuito destinado al centro histórico de Querétaro, señaló Pedro Ángeles, secretario de Movilidad Municipal, quien precisó que el anuncio podría darse en las próximas semanas.

Ángeles indicó que la Secretaría de Movilidad revisa la información junto con la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMeQ), pero que los detalles del arranque —rutas, frecuencias y fechas concretas— corresponden al alcalde presentarlos públicamente.

El Eqrobus es un sistema de unidades eléctricas que circulará dentro del polígono del primer cuadro de la ciudad. De acuerdo con información previa del Municipio, las unidades tienen capacidad para hasta 30 pasajeros y operarán en tres rutas dentro del área comprendida por avenida Universidad, Tecnológico, Ezequiel Montes y Circunvalación. El servicio será gratuito para los usuarios.

El proyecto forma parte de la estrategia de micromovilidad que el Municipio presentó en mayo pasado junto con el relanzamiento de Qrobici, el sistema de bicicletas públicas de la capital.

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