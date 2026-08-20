Querétaro, 20 de agosto de 2026.- El presidente municipal Felifer Macías será quien anuncie las fechas y pormenores del Eqrobus, el sistema de transporte eléctrico gratuito destinado al centro histórico de Querétaro, señaló Pedro Ángeles, secretario de Movilidad Municipal, quien precisó que el anuncio podría darse en las próximas semanas.
Ángeles indicó que la Secretaría de Movilidad revisa la información junto con la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMeQ), pero que los detalles del arranque —rutas, frecuencias y fechas concretas— corresponden al alcalde presentarlos públicamente.
El Eqrobus es un sistema de unidades eléctricas que circulará dentro del polígono del primer cuadro de la ciudad. De acuerdo con información previa del Municipio, las unidades tienen capacidad para hasta 30 pasajeros y operarán en tres rutas dentro del área comprendida por avenida Universidad, Tecnológico, Ezequiel Montes y Circunvalación. El servicio será gratuito para los usuarios.
El proyecto forma parte de la estrategia de micromovilidad que el Municipio presentó en mayo pasado junto con el relanzamiento de Qrobici, el sistema de bicicletas públicas de la capital.