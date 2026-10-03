San Juan del Río, 3 de octubre de 2026.- Quienes adeudan impuesto predial en San Juan del Río tienen en octubre un descuento de 100% en multas y recargos, como parte del programa de regularización aprobado por el Ayuntamiento.

El descuento cubre solo los cargos adicionales generados por el retraso en el pago. El impuesto predial pendiente debe cubrirse.

El beneficio se reduce en los últimos meses del año: 80% en noviembre y 60% en diciembre. Octubre es el último mes de 2026 con descuento total.

Para conocer su situación y solicitar que se aplique el descuento, los interesados pueden acudir a la Dirección de Ingresos, ubicada en avenida Paso de los Guzmán número 24, Barrio de la Concepción.

Antes de pagar, las autoridades recomiendan consultar el monto pendiente y las condiciones específicas del beneficio. El municipio cuenta con mecanismos para revisar adeudos y pagar el predial.