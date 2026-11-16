Congreso ambiental que reunió a más de 10 mil personas regresa esta semana a San Juan del Río

Las 24 instituciones participantes ofrecerán conferencias, talleres y seminarios dirigidos a estudiantes, docentes, investigadores y público en general.

Universidad Tecnológica de San Juan del Río, sede principal del Congreso de Educación Ambiental para la Sustentabilidad EAS 2026, que reunirá a instituciones educativas de Querétaro e Hidalgo.

El Congreso de Educación Ambiental para la Sustentabilidad EAS 2026 se realizará el 18 y 19 de noviembre, con sede principal en la Universidad Tecnológica de San Juan del Río y actividades simultáneas en otros 12 planteles de Querétaro e Hidalgo.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 16, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 16 de noviembre de 2026.— El Congreso de Educación Ambiental para la Sustentabilidad EAS 2026 se realizará el 18 y 19 de noviembre. Por tercer año consecutivo, la sede principal será la Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UT San Juan), y habrá actividades simultáneas en otros 12 planteles de Querétaro e Hidalgo.

El programa incluye conferencias, talleres, seminarios de investigación, exposiciones de buenas prácticas y actividades culturales sobre sustentabilidad e innovación ambiental.

La edición anterior muestra el tamaño del encuentro. En 2025, el EAS reunió a 10 mil 832 participantes presenciales y llegó a más de 20 mil personas con actividades híbridas y en línea.

Este año, además del campus sanjuanense, habrá actividades en la Unidad Académica Jalpan de la UT San Juan y en los planteles 21 Arcila y 18 Valle Dorado del COBAQ. También participan la Preparatoria Intercultural San Patricio, el IPIC, la Escuela de Bachilleres UAQ Plantel San Juan del Río, la Universidad IFES, el CONALEP plantel San Juan del Río, el Telebachillerato Santa Lucía, INICISA Universidad y el CECyTEQ No. 83 de Pedro Escobedo. Fuera del estado, se suma el CECyTEH plantel Huichapan, en Hidalgo.

La inauguración será el miércoles 18 de noviembre a las 09:00 horas en el Gimnasio-Auditorio de la UT San Juan. Asistirá el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete Tercero.

El programa completo de actividades está disponible en el documento compartido por la organización. Las actualizaciones se publican en Facebook, en la página EAS 2026, y en Instagram, en la cuenta congresoeas2026.

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