San Juan del Río, 16 de noviembre de 2026.— El Congreso de Educación Ambiental para la Sustentabilidad EAS 2026 se realizará el 18 y 19 de noviembre. Por tercer año consecutivo, la sede principal será la Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UT San Juan), y habrá actividades simultáneas en otros 12 planteles de Querétaro e Hidalgo.
El programa incluye conferencias, talleres, seminarios de investigación, exposiciones de buenas prácticas y actividades culturales sobre sustentabilidad e innovación ambiental.
La edición anterior muestra el tamaño del encuentro. En 2025, el EAS reunió a 10 mil 832 participantes presenciales y llegó a más de 20 mil personas con actividades híbridas y en línea.
Este año, además del campus sanjuanense, habrá actividades en la Unidad Académica Jalpan de la UT San Juan y en los planteles 21 Arcila y 18 Valle Dorado del COBAQ. También participan la Preparatoria Intercultural San Patricio, el IPIC, la Escuela de Bachilleres UAQ Plantel San Juan del Río, la Universidad IFES, el CONALEP plantel San Juan del Río, el Telebachillerato Santa Lucía, INICISA Universidad y el CECyTEQ No. 83 de Pedro Escobedo. Fuera del estado, se suma el CECyTEH plantel Huichapan, en Hidalgo.
La inauguración será el miércoles 18 de noviembre a las 09:00 horas en el Gimnasio-Auditorio de la UT San Juan. Asistirá el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete Tercero.
El programa completo de actividades está disponible en el documento compartido por la organización. Las actualizaciones se publican en Facebook, en la página EAS 2026, y en Instagram, en la cuenta congresoeas2026.