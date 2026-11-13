Jornada de salud en San Juan del Río ofrece Papanicolaou y lentes

La Secretaría de la Mujer atenderá el 26 de noviembre, de 9:00 a 13:00 horas, en Corregidora 162, colonia Centro.

Fachada morada de las oficinas de la Secretaría de la Mujer de San Juan del Río, con el letrero de la dependencia y el número Corregidora 162.

La jornada de salud se realizará el 26 de noviembre en las oficinas de la Secretaría de la Mujer de San Juan del Río, con servicios gratuitos y a bajo costo.

Getting your Trinity Audio player ready...
Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Por Sandra Guadalupe Cruz Salinas Nov 13, 2026
Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Periodista
See Full Bio

San Juan del Río, 13 de noviembre de 2026.- Pruebas de Papanicolaou, lentes y pases para consulta médica gratuita formarán parte de la jornada de salud que se llevará a cabo el 26 de noviembre, de 9:00 a 13:00 horas, en las oficinas de la Secretaría de la Mujer de San Juan del Río, ubicadas en Corregidora 162, colonia Centro.

La jornada reunirá distintos servicios de atención médica y preventiva, algunos gratuitos y otros a bajo costo. En materia de salud auditiva se ofrecerán lavado de oídos, audiometrías y aparatos auditivos. La oferta también contempla atención de podología y fisioterapia.

La convocatoria está dirigida a la población interesada en acceder a estos servicios. La Secretaría de la Mujer organiza la actividad con el apoyo de la Presidencia Municipal, en una jornada que concentrará distintas opciones de atención en un mismo lugar.

De acuerdo con la convocatoria difundida en las redes sociales de la dependencia, la actividad busca acercar servicios de salud a la ciudadanía y fomentar la detección oportuna de posibles padecimientos mediante la atención preventiva.

Las personas interesadas en participar pueden solicitar informes o registrarse al teléfono 427 231 4455, así como acudir directamente a las oficinas de la Secretaría de la Mujer, en Corregidora 162, colonia Centro, donde se desarrollará la jornada.

san juan del rio salud mujer programas sociales

Reciente

Diputadas y diputados de la LXI Legislatura de Querétaro de pie en sus curules durante la sesión de Pleno, con público en el balcón del recinto
Legislatura

Reforma judicial: Querétaro ajusta su Constitución por unanimidad

En la misma sesión, la LXI Legislatura expidió la Ley de Movilidad y Seguridad Vial para el Estado de Querétaro.

Inauguración del México Challenge de la Fundación Real Madrid, torneo infantil que reúne a participantes de seis ciudades en Querétaro.
Editorial

México Challenge reúne a más de 350 niños en Querétaro

La competencia reúne a participantes de seis ciudades en La Loma; es la primera vez que el encuentro se celebra fuera de Madrid.

Un hombre con micrófono habla ante el público en una sala con barandal de madera; a su lado está una mujer de pie y al fondo dos personas sentadas en una mesa.
Querétaro

Enlaces de tres municipios, en taller de transparencia en Jalpan

La diputada Ma. Blanca Flor Benítez Estrada planteó la transparencia como herramienta ciudadana para vigilar recursos públicos y exigir resultados.

Diputados en sus curules durante la sesión de Pleno, con la Mesa Directiva al fondo junto a la bandera de México y la tribuna al centro del recinto
Legislatura

13 municipios de Querétaro suben hasta 4.80% sus valores de suelo

Colón, Corregidora, Peñamiller, Querétaro y San Juan del Río decidieron conservar los valores aprobados para 2026, de acuerdo con la Legislatura.