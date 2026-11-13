San Juan del Río, 13 de noviembre de 2026.- Pruebas de Papanicolaou, lentes y pases para consulta médica gratuita formarán parte de la jornada de salud que se llevará a cabo el 26 de noviembre, de 9:00 a 13:00 horas, en las oficinas de la Secretaría de la Mujer de San Juan del Río, ubicadas en Corregidora 162, colonia Centro.

La jornada reunirá distintos servicios de atención médica y preventiva, algunos gratuitos y otros a bajo costo. En materia de salud auditiva se ofrecerán lavado de oídos, audiometrías y aparatos auditivos. La oferta también contempla atención de podología y fisioterapia.

La convocatoria está dirigida a la población interesada en acceder a estos servicios. La Secretaría de la Mujer organiza la actividad con el apoyo de la Presidencia Municipal, en una jornada que concentrará distintas opciones de atención en un mismo lugar.

De acuerdo con la convocatoria difundida en las redes sociales de la dependencia, la actividad busca acercar servicios de salud a la ciudadanía y fomentar la detección oportuna de posibles padecimientos mediante la atención preventiva.

Las personas interesadas en participar pueden solicitar informes o registrarse al teléfono 427 231 4455, así como acudir directamente a las oficinas de la Secretaría de la Mujer, en Corregidora 162, colonia Centro, donde se desarrollará la jornada.