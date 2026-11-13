Buen Fin arranca en San Juan del Río con anillos de seguridad

Seguridad Pública mantiene un operativo disperso en poniente, centro y oriente, y la Canaco invita a los comercios a integrarse al chat de coordinación.

Autoridades municipales y representantes de la Canaco durante el banderazo de inicio del Buen Fin 2026 en el Centro Comercial Galería San Juan del Río.

El Buen Fin 2026 arrancó en San Juan del Río con operativos policiales, recorridos y anillos de seguridad en corredores y plazas comerciales. La Canaco habilitó un chat de coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública para incorporar a los negocios participantes.

Getting your Trinity Audio player ready...
Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 13, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 13 de noviembre de 2026.- La 16.ª edición del Buen Fin arrancó en el Centro Comercial Galería San Juan del Río con un mensaje de seguridad: autoridades municipales anunciaron anillos de seguridad, operativos y recorridos para la jornada, y la Canaco invitó a los comercios a integrarse a un chat de coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública.

La administradora de la plaza, dio la bienvenida al banderazo de inicio, deseó a los locatarios excelentes ventas y destacó que las autoridades acompañan para dar tranquilidad a las operaciones.

El síndico municipal José Francisco Landeras Layseca, explicó que en San Juan del Río el Buen Fin se combina con el consumo local, para que la economía se quede con los comerciantes sanjuanenses.

Pidió a los compradores llegar con claridad sobre lo que necesitan, no dejarse llevar por promociones vistas en redes sociales y comprobar que el descuento del producto sea real.

Recordó que la Profeco acompaña el Buen Fin desde hace años y que su página y sus teléfonos están disponibles ante cualquier abuso, aunque dijo no esperar que ocurra en el municipio, gracias al liderazgo de la Canaco.

Buen Fin San Juan del Río: operativo, chat y recorridos

Gabriela Torres expuso las acciones de la Secretaría de Seguridad Pública: prevención, operativos, anillos de seguridad y recorridos que comenzaron con el Buen Fin.

Su mensaje a la ciudadanía fue «compren seguros, vendan seguros y regresen seguros». Recomendó consultar la página de la dependencia, verificar los códigos QR y las páginas de compra en línea, y no dejar sin supervisión a niñas, niños y adolescentes mientras se compra.

La Canaco informó que ya trabaja con un grupo de los principales comercios y zonas comerciales en coordinación con Seguridad Pública.

Cualquier unidad económica que no esté incluida puede pedir que la agreguen al chat, un operativo exclusivo para el Buen Fin que se busca replicar en la temporada navideña, con acciones preventivas y de coordinación.

Personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal detalló que laborará durante el Buen Fin con todo el estado de fuerza y con las herramientas tecnológicas disponibles, y que habrá células policiales en distintos corredores y plazas comerciales.

El enlace para sumar comercios es directamente con la Canaco, con la que la corporación mantiene un canal de comunicación. Se dijo que existe un operativo disperso en toda la ciudad, que considera las zonas poniente, centro y oriente, e invitó a reportar cualquier situación al 911.

Para integrarse, la Canaco dio el número de WhatsApp 427 109 8837 y el teléfono 427 129 99 95, donde los comercios serán apoyados e incorporados al operativo.

Desde el municipio se llamó a consumir local y a usar la plataforma Vive San Juan, donde durante el Buen Fin puede consultarse la oferta hotelera y restaurantera.

La inscripción de los negocios es gratuita y sigue abierta, y se difundirá el código QR de la plataforma. El síndico agregó que el programa Consume Local cumple cinco años y que se trabaja en equipo con la Canaco; el representante municipal subrayó que la dinámica favorece sobre todo a los negocios pequeños.

san juan del rio buen fin seguridad negocios

Reciente

Felifer Mac\u00edas observa autos cl\u00e1sicos junto a una bomba de gasolina decorativa durante el recorrido por el M\u00e9xico Motor Show
Editorial

México Motor Show espera a más de 10 mil personas en Querétaro

La exhibición abre el 14 y 15 de noviembre en el Querétaro Centro de Congresos con autos de colección, clásicos, deportivos y de lujo.

Diputadas y diputados de la LXI Legislatura de Querétaro de pie en sus curules durante la sesión de Pleno, con público en el balcón del recinto
Legislatura

Reforma judicial: Querétaro ajusta su Constitución por unanimidad

En la misma sesión, la LXI Legislatura expidió la Ley de Movilidad y Seguridad Vial para el Estado de Querétaro.

Inauguración del México Challenge de la Fundación Real Madrid, torneo infantil que reúne a participantes de seis ciudades en Querétaro.
Editorial

México Challenge reúne a más de 350 niños en Querétaro

La competencia reúne a participantes de seis ciudades en La Loma; es la primera vez que el encuentro se celebra fuera de Madrid.

Un hombre con micrófono habla ante el público en una sala con barandal de madera; a su lado está una mujer de pie y al fondo dos personas sentadas en una mesa.
Querétaro

Enlaces de tres municipios, en taller de transparencia en Jalpan

La diputada Ma. Blanca Flor Benítez Estrada planteó la transparencia como herramienta ciudadana para vigilar recursos públicos y exigir resultados.