San Juan del Río, 13 de noviembre de 2026.- La 16.ª edición del Buen Fin arrancó en el Centro Comercial Galería San Juan del Río con un mensaje de seguridad: autoridades municipales anunciaron anillos de seguridad, operativos y recorridos para la jornada, y la Canaco invitó a los comercios a integrarse a un chat de coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública.

La administradora de la plaza, dio la bienvenida al banderazo de inicio, deseó a los locatarios excelentes ventas y destacó que las autoridades acompañan para dar tranquilidad a las operaciones.

El síndico municipal José Francisco Landeras Layseca, explicó que en San Juan del Río el Buen Fin se combina con el consumo local, para que la economía se quede con los comerciantes sanjuanenses.

Pidió a los compradores llegar con claridad sobre lo que necesitan, no dejarse llevar por promociones vistas en redes sociales y comprobar que el descuento del producto sea real.

Recordó que la Profeco acompaña el Buen Fin desde hace años y que su página y sus teléfonos están disponibles ante cualquier abuso, aunque dijo no esperar que ocurra en el municipio, gracias al liderazgo de la Canaco.

Buen Fin San Juan del Río: operativo, chat y recorridos

Gabriela Torres expuso las acciones de la Secretaría de Seguridad Pública: prevención, operativos, anillos de seguridad y recorridos que comenzaron con el Buen Fin.

Su mensaje a la ciudadanía fue «compren seguros, vendan seguros y regresen seguros». Recomendó consultar la página de la dependencia, verificar los códigos QR y las páginas de compra en línea, y no dejar sin supervisión a niñas, niños y adolescentes mientras se compra.

La Canaco informó que ya trabaja con un grupo de los principales comercios y zonas comerciales en coordinación con Seguridad Pública.

Cualquier unidad económica que no esté incluida puede pedir que la agreguen al chat, un operativo exclusivo para el Buen Fin que se busca replicar en la temporada navideña, con acciones preventivas y de coordinación.

Personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal detalló que laborará durante el Buen Fin con todo el estado de fuerza y con las herramientas tecnológicas disponibles, y que habrá células policiales en distintos corredores y plazas comerciales.

El enlace para sumar comercios es directamente con la Canaco, con la que la corporación mantiene un canal de comunicación. Se dijo que existe un operativo disperso en toda la ciudad, que considera las zonas poniente, centro y oriente, e invitó a reportar cualquier situación al 911.

Para integrarse, la Canaco dio el número de WhatsApp 427 109 8837 y el teléfono 427 129 99 95, donde los comercios serán apoyados e incorporados al operativo.

Desde el municipio se llamó a consumir local y a usar la plataforma Vive San Juan, donde durante el Buen Fin puede consultarse la oferta hotelera y restaurantera.

La inscripción de los negocios es gratuita y sigue abierta, y se difundirá el código QR de la plataforma. El síndico agregó que el programa Consume Local cumple cinco años y que se trabaja en equipo con la Canaco; el representante municipal subrayó que la dinámica favorece sobre todo a los negocios pequeños.