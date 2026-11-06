San Juan del Río, 6 de noviembre de 2026.- El Buen Fin 2026 dejaría en San Juan del Río una derrama económica de 241 millones de pesos, un crecimiento estimado de 7.3 por ciento frente a los 225 millones de pesos que el municipio registró en 2025, es decir, 16.4 millones de pesos más, informó la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) local.

La edición se realizará del viernes 13 al martes 17 de noviembre, cinco días en los que, de acuerdo con la presidenta de la Canaco, Rocío Hernández Romero, el consumo ya forma parte de una tradición: la población compara precios y planea con anticipación qué comprará.

Qué se compra en el Buen Fin 2026 en San Juan del Río

Con base en las preferencias de consumo nacionales dadas a conocer en 2026, el giro con mayor interés es moda, ropa y accesorios, con 38 por ciento, seguido de electrónica, con 30; belleza y cuidado personal, con 27; electrodomésticos, con 24, y telefonía celular, con 21 por ciento. La Cámara recordó que muchas familias aprovechan los pagos a plazos de estos días para adquirir equipos electrónicos y celulares.

Para los comercios, el registro de sus promociones en la página oficial del Buen Fin es clave: sin él, explicó la Canaco, resulta complejo medir cuántos negocios participan y cómo les funcionó la campaña.

Comercio local frente a las cadenas

La dirigente empresarial señaló que la Cámara busca impulsar a los establecimientos locales, que compiten con las cadenas comerciales, y sostuvo que con buenas estrategias pueden hacerlo. Comprar en San Juan del Río, indicó, mantiene el dinero en la economía del municipio, ayuda a conservar y generar empleos, fortalece a las micro, pequeñas y medianas empresas y beneficia a las familias que dependen del comercio y los servicios.

El presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, destacó que el sector terciario es sólido en San Juan del Río y que la economía que más interesa al gobierno municipal es la familiar. Dijo que el Buen Fin potencia la movilidad y el tráfico peatonal y vehicular que el municipio ya registra a diario, y adelantó que muchas personas aprovecharán estas fechas para adelantar los regalos decembrinos.

Javier Duán, coordinador de Desarrollo Económico, informó que el Ayuntamiento se suma mediante el programa Consume Local, que invita a priorizar las compras en los negocios sanjuanenses, y recordó que más de 90 por ciento de las empresas del país son micro, pequeñas y medianas. La plataforma Vive San Juan está abierta a quien quiera registrarse de forma gratuita para promocionarse, y en los próximos días se reforzará su difusión.

Operativo de seguridad durante el Buen Fin

El comandante José Concepción Uribe Olvera, coordinador operativo de la Secretaría de Seguridad Pública, detalló que habrá unidades móviles, motopatrullas y ciclopolicías en la zona centro y en las zonas comerciales, incluidas las plazas comerciales. Se sumarán vigilancia con drones y una célula de reacción para atender con rapidez cualquier evento de relevancia, además de personal a pie en el primer cuadro y en las plazas.

Para emergencias, la línea es el 911. A la ciudadanía se le recomendó no dejar objetos de valor a la vista dentro del vehículo y extremar el cuidado de niñas, niños y personas mayores.

Profeco: precios, tickets y reclamaciones

Miguel Ángel Moreno Muñoz, director de la Procuraduría Federal del Consumidor en Querétaro, informó que del 13 al 17 de noviembre se instalará un módulo de atención en San Juan del Río para recibir reclamaciones. La dependencia ya recaba precios para comprobar que los descuentos sean reales, cuenta con el micrositio buenfin.profeco.gob.mx para comparar y desplegará verificadores y personal que colocará preciadores durante la campaña.

A los proveedores les pidió ser claros con sus ofertas y respetarlas. A los consumidores, comparar precios entre establecimientos y exigir ticket, factura o comprobante, pues se tiene hasta un año para presentar una reclamación.

Como el municipio no cuenta con un módulo permanente de Profeco, Moreno Muñoz recomendó los canales digitales Concilianet y Concilia Express, donde participan más de 100 proveedores locales e internacionales y es posible conciliar sin salir de casa. En lo que va del año, la dependencia ha recibido 110 quejas de sanjuanenses. También hay asesoría telefónica en el 800 468 8722.