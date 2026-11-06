Sinergia deja ocho detenidos en San Juan del Río y dos municipios

La PID ejecutó siete cateos en tres municipios y aseguró armas de fuego, cartuchos y dosis de sustancia con características de cristal.

Tarjeta con ocho personas detenidas en el Operativo Sinergia, con rostros difuminados y leyenda de presunción de inocencia
  • Las ocho personas detenidas en las diligencias de Sinergia por Querétaro. Se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad por autoridad judicial.
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Kary García
Por Kary García Nov 06, 2026
Kary García
Soy Kary García, periodista y editora en Rotativo de Querétaro, apasionada por el periodismo digital, la fotografía y la gastronomía. Joven, entusiasta y emprendedora, disfruto innovar en la forma de informar y conectar con las audiencias a través de contenidos dinámicos y de calidad. También soy directora de Lugares.com.mx, una plataforma turística dedicada a promover los destinos y sitios más emblemáticos de Querétaro y de México. Me encanta viajar y documentar lugares icónicos, dándoles vida a través de imágenes y reseñas que inspiran y contribuyen a la promoción del turismo y la cultura nacional. Con experiencia en redacción, edición y producción multimedia, creo reportajes y artículos que combinan información veraz con un enfoque visual atractivo, buscando siempre contar historias que informen, inspiren y despierten el interés de los lectores por descubrir el mundo que nos rodea.
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San Juan del Río, 6 de noviembre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro, a través de la Policía de Investigación del Delito (PID), ejecutó siete diligencias de cateo en los municipios de San Juan del Río, Querétaro y El Marqués, que terminaron con ocho personas detenidas.

Las acciones forman parte de Sinergia por Querétaro. En San Juan del Río hubo cinco intervenciones en las colonias Rancho Banthí, Villas del Puente, La Peña y Praderas del Sol, como parte de investigaciones relacionadas con delitos contra la salud y otros hechos delictivos.

Durante un cateo en Rancho Banthí fueron detenidos Norberto “N”, María Leticia “N” y Kelly Esmeralda “N”, además de localizarse sustancias con características de narcótico, hierba verde con características de marihuana y bolsas utilizadas para dosificación.

Agentes de la PID con chalecos y fusiles frente al horizonte de Quer\u00e9taro, con los rostros difuminados Elementos de la Policía de Investigación del Delito (PID) de la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

En la colonia La Peña fue detenida Jennifer Ivon “N”, tras localizarse bolsas con sustancia cristalina.

En Praderas del Sol fueron detenidos Miguel “N”, Eladio “N” y Guillermo Alfonso “N”, y se aseguraron diversas bolsas que contenían sustancia con características de narcótico. En Villas del Puente se localizaron dos armas de fuego cortas y una réplica de arma de fuego.

De manera simultánea, en el municipio de Querétaro se realizó un cateo en la colonia El Tepetate, donde fueron asegurados cartuchos útiles.

En la comunidad de Amazcala, en El Marqués, elementos de la PID cumplimentaron una orden de aprehensión contra Rosario Adán “N” por el delito de amenazas. Durante la intervención también se aseguraron un arma de fuego corta con un cargador abastecido con siete cartuchos útiles y un arma blanca.

Las cinco diligencias de San Juan del Río permitieron la detención de siete personas, el aseguramiento de cinco inmuebles y una gran cantidad de dosis de sustancia con características de cristal. En total, las siete diligencias dejaron ocho detenidos, tres armas de fuego, una réplica, cartuchos útiles y otros indicios que serán integrados a las carpetas de investigación correspondientes.

Las acciones fueron encabezadas por personal ministerial y de la PID, con apoyo de la Policía Estatal, las policías municipales de Querétaro, El Marqués y San Juan del Río, y el Gabinete de Seguridad a través de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

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