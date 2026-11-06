San Juan del Río, 6 de noviembre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro, a través de la Policía de Investigación del Delito (PID), ejecutó siete diligencias de cateo en los municipios de San Juan del Río, Querétaro y El Marqués, que terminaron con ocho personas detenidas.

Las acciones forman parte de Sinergia por Querétaro. En San Juan del Río hubo cinco intervenciones en las colonias Rancho Banthí, Villas del Puente, La Peña y Praderas del Sol, como parte de investigaciones relacionadas con delitos contra la salud y otros hechos delictivos.

Durante un cateo en Rancho Banthí fueron detenidos Norberto “N”, María Leticia “N” y Kelly Esmeralda “N”, además de localizarse sustancias con características de narcótico, hierba verde con características de marihuana y bolsas utilizadas para dosificación.

Elementos de la Policía de Investigación del Delito (PID) de la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

En la colonia La Peña fue detenida Jennifer Ivon “N”, tras localizarse bolsas con sustancia cristalina.

En Praderas del Sol fueron detenidos Miguel “N”, Eladio “N” y Guillermo Alfonso “N”, y se aseguraron diversas bolsas que contenían sustancia con características de narcótico. En Villas del Puente se localizaron dos armas de fuego cortas y una réplica de arma de fuego.

De manera simultánea, en el municipio de Querétaro se realizó un cateo en la colonia El Tepetate, donde fueron asegurados cartuchos útiles.

En la comunidad de Amazcala, en El Marqués, elementos de la PID cumplimentaron una orden de aprehensión contra Rosario Adán “N” por el delito de amenazas. Durante la intervención también se aseguraron un arma de fuego corta con un cargador abastecido con siete cartuchos útiles y un arma blanca.

Las cinco diligencias de San Juan del Río permitieron la detención de siete personas, el aseguramiento de cinco inmuebles y una gran cantidad de dosis de sustancia con características de cristal. En total, las siete diligencias dejaron ocho detenidos, tres armas de fuego, una réplica, cartuchos útiles y otros indicios que serán integrados a las carpetas de investigación correspondientes.

Las acciones fueron encabezadas por personal ministerial y de la PID, con apoyo de la Policía Estatal, las policías municipales de Querétaro, El Marqués y San Juan del Río, y el Gabinete de Seguridad a través de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.