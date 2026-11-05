Querétaro, 5 de noviembre de 2026.- El presidente municipal, Felifer Macías, rindió homenaje a Mariano Palacios Alcocer por su trayectoria durante la Cumbre Global de Innovación Querétaro 2050, realizada en BLOQUE.
Palacios Alcocer ha ocupado cargos en los ámbitos municipal, estatal y federal. Macías subrayó su visión de vincular la política con la ciencia para construir políticas públicas eficientes que beneficien de manera real a la ciudadanía, y agradeció a las generaciones que construyeron el Querétaro actual.
Al hacer uso de la palabra, Macías dijo:
“Estoy convencido, amigas y amigos, que cada vez que la política se recargue en la ciencia vamos a tener una buena política. Una política eficiente, una política que realmente ayude a la gente, una política basada en la ciencia va a ser quien contenga las ocurrencias, las improvisaciones y el populismo. Es por eso que hoy es un honor para mí estar en este evento que reconoce lo mejor que tenemos en Querétaro, sus hombres y mujeres que, generación tras generación han construido esta tierra de progreso y de futuro y hoy homenajeamos a uno de esos queretanos, el doctor Mariano Palacios”, remarcó.
El acto fue encabezado por el gobernador Mauricio Kuri.
Palacios Alcocer recibió un reconocimiento por su trayectoria como jurista, académico y servidor público. Fue rector de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), donde tuvo un papel en la defensa de la autonomía universitaria. Como gobernador aportó una visión de ciencia, tecnología e innovación que dio origen, en 1986, a la fundación del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro (CONCYTEQ), hace 40 años.
El CONCYTEQ también fue reconocido durante la Cumbre. Ha sido semillero de iniciativas y proyectos de investigación, y vincula a investigadores con distintos sectores.
Enrique Rabell, director general del organismo, señaló que Querétaro es uno de los pocos municipios con una política pública en ciencia, innovación y tecnología. Destacó la creación del Centro de Innovación y Tecnología Creativa BLOQUE, que describió no solo como un espacio para eventos y congresos, sino como un lugar donde surgen ideas y se ofrecen oportunidades a los jóvenes.
El programa de la Cumbre contempla conferencias magistrales, paneles de discusión y mesas de trabajo del Coloquio de Investigación. Su propósito es generar un espacio para el intercambio de conocimientos, el desarrollo de nuevas ideas y el fortalecimiento de colaboraciones que contribuyan al desarrollo científico, tecnológico y social de México.