Felifer Macías rinde homenaje a Mariano Palacios en Querétaro

Macías agradeció a las generaciones que construyeron el Querétaro actual y subrayó la importancia de que la política se apoye en la ciencia.

Felifer Macías y Mariano Palacios Alcocer se estrechan la mano en el escenario; Palacios sostiene un reconocimiento de cristal mientras otras personas aplauden.

Felifer Macías rindió homenaje a Mariano Palacios Alcocer por su trayectoria en la Cumbre Global de Innovación Querétaro 2050.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 05, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 5 de noviembre de 2026.- El presidente municipal, Felifer Macías, rindió homenaje a Mariano Palacios Alcocer por su trayectoria durante la Cumbre Global de Innovación Querétaro 2050, realizada en BLOQUE.

Palacios Alcocer ha ocupado cargos en los ámbitos municipal, estatal y federal. Macías subrayó su visión de vincular la política con la ciencia para construir políticas públicas eficientes que beneficien de manera real a la ciudadanía, y agradeció a las generaciones que construyeron el Querétaro actual.

Al hacer uso de la palabra, Macías dijo:

“Estoy convencido, amigas y amigos, que cada vez que la política se recargue en la ciencia vamos a tener una buena política. Una política eficiente, una política que realmente ayude a la gente, una política basada en la ciencia va a ser quien contenga las ocurrencias, las improvisaciones y el populismo. Es por eso que hoy es un honor para mí estar en este evento que reconoce lo mejor que tenemos en Querétaro, sus hombres y mujeres que, generación tras generación han construido esta tierra de progreso y de futuro y hoy homenajeamos a uno de esos queretanos, el doctor Mariano Palacios”, remarcó.

El acto fue encabezado por el gobernador Mauricio Kuri.

Palacios Alcocer recibió un reconocimiento por su trayectoria como jurista, académico y servidor público. Fue rector de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), donde tuvo un papel en la defensa de la autonomía universitaria. Como gobernador aportó una visión de ciencia, tecnología e innovación que dio origen, en 1986, a la fundación del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro (CONCYTEQ), hace 40 años.

El CONCYTEQ también fue reconocido durante la Cumbre. Ha sido semillero de iniciativas y proyectos de investigación, y vincula a investigadores con distintos sectores.

Enrique Rabell, director general del organismo, señaló que Querétaro es uno de los pocos municipios con una política pública en ciencia, innovación y tecnología. Destacó la creación del Centro de Innovación y Tecnología Creativa BLOQUE, que describió no solo como un espacio para eventos y congresos, sino como un lugar donde surgen ideas y se ofrecen oportunidades a los jóvenes.

El programa de la Cumbre contempla conferencias magistrales, paneles de discusión y mesas de trabajo del Coloquio de Investigación. Su propósito es generar un espacio para el intercambio de conocimientos, el desarrollo de nuevas ideas y el fortalecimiento de colaboraciones que contribuyan al desarrollo científico, tecnológico y social de México.

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