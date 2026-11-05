SEP descarta sanciones por celulares en escuelas de México

Mario Delgado indicó que la medida, vigente desde el 3 de noviembre, incluye un decálogo y mecanismos de resguardo de los celulares.

Mario Delgado Carrillo, titular de la SEP, de traje azul y corbata roja, observa fotografías en una pared naranja
  • El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, sostuvo que la regulación de celulares en escuelas no contempla sanciones.
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Nov 05, 2026
Mariana Torres García

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Ecatepec, Estado de México, 5 de noviembre de 2026.- La regulación del uso de celulares en las escuelas, que desde el 3 de noviembre se aplica en todo el país, no contempla sanciones ni vigilantes que verifiquen escuela por escuela si un alumno trae el teléfono, afirmó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

“Con el tema de la regulación en el uso de celulares en los planteles escolares, no esperen que tengamos medidas coercitivas ni que haya supervisores y vigilantes escuela por escuela para ver si un niño trae un celular”, expresó Delgado Carrillo al término de su participación en la entrega de Certificados de Competencia Laboral en Autismo a especialistas del Centro Autismo Teletón (CAT), en Ecatepec.

El objetivo, explicó, es que niñas y niños tengan conciencia, sean capaces de adaptarse y de separarse de esos dispositivos y eviten generar una adicción.

“En la SEP le apostamos a la educación, no a poner sanciones”, aseveró el secretario, quien aclaró que tampoco se contemplan medidas drásticas por incumplir la disposición sobre el uso de equipos digitales en los centros escolares.

En lugar de castigos, la regulación se acompaña de un decálogo sobre tecnología y uso de pantallas y de mecanismos para el resguardo y control de los celulares de los estudiantes, a fin de que las familias puedan tomar las mejores decisiones, como dejar los dispositivos de sus hijas e hijos en casa.

La disposición, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, es resultado de una consulta abierta a docentes, especialistas y expertos, y fue acordada de manera unánime con las autoridades educativas de las 32 entidades del país, destacó Delgado Carrillo.

El propósito de fondo, dijo, es que niñas, niños, adolescentes y jóvenes desarrollen conciencia sobre los daños que puede ocasionar el uso excesivo de las pantallas, mediante una labor educativa.

En educación media superior, recordó el secretario, las comunidades escolares deberán establecer acuerdos y reglas comunes que promuevan un uso más consciente de los dispositivos digitales, pues sus estudiantes son adolescentes y jóvenes.

En educación superior, añadió, los alumnos cuentan con mayores elementos para comprender qué hay detrás de las pantallas, los algoritmos y la inteligencia artificial.

Como ejemplo, Delgado Carrillo recordó que, cuando se anunció hace un año y medio la prohibición de la comida chatarra en las escuelas, hubo quienes anticiparon que fracasaría por el arraigo de esos productos y su promoción durante generaciones.

Sin embargo, destacó, se logró retirarlos de los planteles y las niñas y los niños han aprendido a consumir alimentos que favorecen su salud.

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