Nacimiento monumental de Querétaro, listo el 1 de diciembre

Gloria García Alcocer informó que este año no habrá figuras nuevas: el Patronato renueva la vestimenta y rehabilita las piezas existentes.

Gloria García Alcocer, directora del Patronato de las Fiestas de Querétaro, habla con medios sobre el nacimiento monumental

Gloria García Alcocer, directora del Patronato de las Fiestas del Estado de Querétaro, informó que el nacimiento monumental del Jardín Zenea estará listo el 1 de diciembre.

Getting your Trinity Audio player ready...
Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Nov 05, 2026
Silvia Chávez
See Full Bio

Querétaro, 5 de noviembre de 2026.- El Patronato de las Fiestas del Estado de Querétaro prepara las actividades de la Navidad 2026, y su pieza central será el nacimiento monumental del Jardín Zenea, que estará instalado a partir del 1 de diciembre.

Gloria García Alcocer, directora del organismo, explicó que el montaje volverá a reunir varios pasajes de la Biblia, representados con figuras que acompañan el camino de la Virgen María hasta el nacimiento del Niño Jesús.

Sobre la fecha de entrega y la manera en que se organizarán las escenas, la directora señaló:

“Ya la tenemos lista para el primero de diciembre y estamos contemplando, como siempre, varios pasajes de la Biblia. En esos pasajes que se ponen en cada jardín hay más o menos cuatro, cinco, seis figuras”.

Este año el Patronato no adquirirá piezas nuevas. En su lugar renueva la vestimenta de las figuras y da mantenimiento y rehabilitación a las existentes, que presentan deterioro natural.

El programa de la temporada incluye la proclamación de la nueva Reina de la Navidad, la presentación del Heraldo de Navidad, el tradicional carro de la posada y presentaciones artísticas en el Centro Histórico.

El 1 de diciembre también se instalará el Árbol de la Amistad, cuya iluminación y decoración se coordinan con la Secretaría de Turismo y otras dependencias estatales.

Las celebraciones de este año tendrán un significado especial: se cumplen 100 años de la Cabalgata Navideña y 200 de los Carros Bíblicos.

queretaro gobierno fiestas navideñas infraestructura

Reciente

Martina Pérez Rendón, secretaria de Salud, habla ante micrófonos frente a un altar de Día de Muertos
Querétaro

Bajan casos de dengue en Querétaro en noviembre por el frío

La secretaria de Salud, Martina Pérez Rendón, precisó que este año solo se han registrado dos casos y los demás posibles contagios fueron descartados.

Anaqueles de una farmacia con cajas y frascos de medicamentos
Salud

Opera farmacia municipal en San Juan del Río sin abasto pleno

La farmacia para trabajadores del Ayuntamiento funciona en el Centro Cívico, mientras el sindicato cuestiona adeudos y las condiciones de la transición a COSCAMI.

Personas mayores y funcionarios conversan durante un recorrido por una comunidad de Huimilpan
Municipios

Entregan alumbrado público a 248 habitantes de La Peña, Huimilpan

La obra abarca un kilómetro de camino con inversión de 1.15 millones de pesos y fue presidida por el secretario de Desarrollo Social del Estado.

Vista aérea de un edificio con un mural floral en su fachada, proyecto de la Universidad de las Artes de la Ciudad de México
México

Universidad de las Artes de CDMX será gratuita y sin examen

La institución, presentada por Clara Brugada, tendrá cupo para hasta 4 mil estudiantes en Plaza Tlaxcoaque, en el inmueble que fue sede de la antigua Dirección General de Policía y Tránsito.