Querétaro, 5 de noviembre de 2026.- El Patronato de las Fiestas del Estado de Querétaro prepara las actividades de la Navidad 2026, y su pieza central será el nacimiento monumental del Jardín Zenea, que estará instalado a partir del 1 de diciembre.

Gloria García Alcocer, directora del organismo, explicó que el montaje volverá a reunir varios pasajes de la Biblia, representados con figuras que acompañan el camino de la Virgen María hasta el nacimiento del Niño Jesús.

Sobre la fecha de entrega y la manera en que se organizarán las escenas, la directora señaló:

“Ya la tenemos lista para el primero de diciembre y estamos contemplando, como siempre, varios pasajes de la Biblia. En esos pasajes que se ponen en cada jardín hay más o menos cuatro, cinco, seis figuras”.

Este año el Patronato no adquirirá piezas nuevas. En su lugar renueva la vestimenta de las figuras y da mantenimiento y rehabilitación a las existentes, que presentan deterioro natural.

El programa de la temporada incluye la proclamación de la nueva Reina de la Navidad, la presentación del Heraldo de Navidad, el tradicional carro de la posada y presentaciones artísticas en el Centro Histórico.

El 1 de diciembre también se instalará el Árbol de la Amistad, cuya iluminación y decoración se coordinan con la Secretaría de Turismo y otras dependencias estatales.

Las celebraciones de este año tendrán un significado especial: se cumplen 100 años de la Cabalgata Navideña y 200 de los Carros Bíblicos.