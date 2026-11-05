Continúa rehabilitación de Boulevard Hidalgo en San Juan del Río

La obra de Servicios Municipales integra el programa de la CEI, con inversión de 20 millones de pesos y siete vialidades más.

Maquinaria de construcción levanta polvo sobre el pavimento de Boulevard Hidalgo, junto a cinta amarilla de precaución y bastones naranjas, en San Juan del Río.

La obra la realizan trabajadores de Servicios Municipales como parte del programa de rehabilitación de vialidades de la CEI.

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Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Por Sandra Guadalupe Cruz Salinas Nov 05, 2026
Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Periodista
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San Juan del Río, 5 de noviembre de 2026.- Los trabajos de rehabilitación sobre Boulevard Hidalgo siguen en marcha y mantienen un cierre parcial de carril a la altura de la calle Ignacio Pérez; en el sentido contrario hay otra reducción de circulación, y entre ambas han generado congestionamiento vial en la zona.

Bastones y cintas de precaución marcan el carril cerrado para los automovilistas.

En el tramo se observan maquinaria de construcción y trabajadores de Servicios Municipales, que realizan la intervención. La obra forma parte del programa de rehabilitación de vialidades de la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI).

Vista de Boulevard Hidalgo con un bast\u00f3n naranja de precauci\u00f3n sobre el pavimento intervenido, un autom\u00f3vil plateado circulando y el camell\u00f3n con arbustos, en San Juan del R\u00edo. Un carril cerrado a la altura de la calle Ignacio Pérez y otra reducción de circulación en sentido contrario han generado congestionamiento vial en la zona. rotativo.com.mx

Anunciado en septiembre, el programa contempla una inversión de 20 millones de pesos y otras siete vialidades.

En octubre, la obra vial del programa acumulaba un avance general de alrededor de 40 por ciento.

Mientras continúan las labores, los automovilistas deben reducir la velocidad y tomar precauciones al circular por este tramo, por la presencia de maquinaria y las restricciones parciales de circulación.

san juan del rio infraestructura movilidad seguridad

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