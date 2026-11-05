San Juan del Río, 5 de noviembre de 2026.- Los trabajos de rehabilitación sobre Boulevard Hidalgo siguen en marcha y mantienen un cierre parcial de carril a la altura de la calle Ignacio Pérez; en el sentido contrario hay otra reducción de circulación, y entre ambas han generado congestionamiento vial en la zona.

Bastones y cintas de precaución marcan el carril cerrado para los automovilistas.

En el tramo se observan maquinaria de construcción y trabajadores de Servicios Municipales, que realizan la intervención. La obra forma parte del programa de rehabilitación de vialidades de la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI).

Un carril cerrado a la altura de la calle Ignacio Pérez y otra reducción de circulación en sentido contrario han generado congestionamiento vial en la zona. rotativo.com.mx

Anunciado en septiembre, el programa contempla una inversión de 20 millones de pesos y otras siete vialidades.

En octubre, la obra vial del programa acumulaba un avance general de alrededor de 40 por ciento.

Mientras continúan las labores, los automovilistas deben reducir la velocidad y tomar precauciones al circular por este tramo, por la presencia de maquinaria y las restricciones parciales de circulación.