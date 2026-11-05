Universidad de las Artes de CDMX será gratuita y sin examen

La institución, presentada por Clara Brugada, tendrá cupo para hasta 4 mil estudiantes en Plaza Tlaxcoaque, en el inmueble que fue sede de la antigua Dirección General de Policía y Tránsito.

Vista aérea de un edificio con un mural floral en su fachada, proyecto de la Universidad de las Artes de la Ciudad de México

Proyecto de la Universidad de las Artes de la Ciudad de México, que se construye en Plaza Tlaxcoaque.

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Ana Cecilia Márquez
Por Ana Cecilia Márquez Nov 05, 2026
Ana Cecilia Márquez
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San Juan del Río, 5 de noviembre de 2026.- La Universidad de las Artes de la Ciudad de México será pública y gratuita, no exigirá examen de admisión y ofrecerá 19 licenciaturas en cine, fotografía, música, teatro, danza y otras disciplinas, según lo dado a conocer por las autoridades capitalinas.

El proyecto fue presentado el 27 de enero por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina. Tendrá capacidad para hasta 4 mil estudiantes y se construye en la Plaza Tlaxcoaque, alcaldía Cuauhtémoc, en un inmueble de unos 14 mil 200 metros cuadrados que contará con aulas, auditorios y espacios de creación.

El proyecto parte de un edificio que albergó la Dirección General de Policía y Tránsito, asociado a antecedentes de violaciones a derechos humanos, y plantea transformarlo en un espacio dedicado a la educación, la cultura y la memoria histórica.

Las licenciaturas se agrupan en siete áreas. Danza abarca interpretación y coreografía; Teatro, actuación, dirección, dramaturgia y guion; y Música, interpretación, docencia y producción musical.

Artes visuales incluye medios pictóricos, gráfica y curaduría, mientras que Artes audiovisuales cubre dirección, fotografía, sonido y posproducción. Producción se orienta a artes escénicas, festivales, eventos masivos, técnica y cinematografía, y Memoria y conservación, a la memoria histórica y la conservación.

En lugar de examen, el ingreso será mediante convocatorias públicas. De acuerdo con las autoridades capitalinas, el esquema busca ampliar el acceso y evitar que la barrera sea económica.

La planeación original contemplaba concluir la obra en diciembre de 2026 e iniciar clases en enero de 2027 con alrededor de mil estudiantes. Al 5 de noviembre de 2026 no se ha localizado una convocatoria oficial ni un calendario de registro, por lo que los interesados deberán estar atentos a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y al Gobierno capitalino.

Un reporte del 24 de octubre indicaba que se habían concluido 10 de las 50 pilas de cimentación. La inversión anunciada para el proyecto es de 390 millones de pesos, y la demanda de espacios supera la capacidad de varias instituciones públicas de educación superior.

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