Beca Embajadores lleva a 5 alumnos de la UTC Corregidora a Japón

El programa les permitirá fortalecer sus competencias en inteligencia artificial, robótica, realidad virtual y aumentada, neurotecnología y blockchain.

Cinco jóvenes posan en un salón con una bandera de Japón; Beca Embajadores de la UTC Corregidora
  • La experiencia en Osaka dura cuatro semanas y busca fortalecer competencias en tecnologías emergentes.
Getting your Trinity Audio player ready...
Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 05, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Corregidora, 5 de noviembre de 2026.- Cinco estudiantes de la Universidad Tecnológica de Corregidora (UTC) viajaron a Osaka, Japón, para participar en el Programa de Inmersión a la Innovación y Tecnología del Instituto de Investigaciones en Tecnologías Emergentes, MIRAI Innovation. La experiencia dura cuatro semanas.

Quienes viajaron son Jimmy Anselmo Rodríguez, Aarón Díaz, Emiliano Martínez, Isaí Araujo y Emmanuel Maldonado.

La experiencia es impulsada por el Gobierno del Estado de Querétaro y la Secretaría de Educación (SEDEQ) a través del programa Beca Embajadores.

En MIRAI Innovation, el grupo fortalecerá sus competencias en tecnologías emergentes. Entre ellas están la inteligencia artificial, la robótica, la realidad virtual y aumentada, la neurotecnología y el blockchain.

La experiencia incluye también habilidades de innovación, que ampliarán las perspectivas de desarrollo profesional de los cinco estudiantes en un entorno tecnológico global.

corregidora educacion utc

Reciente

Cartel de la exposición Dr. Atl. Energía cósmica de la materia con los logotipos de Cultura, INBAL y MUNAL
México

Dr. Atl, más allá del paisaje, en el MUNAL de Ciudad de México

Organizada por la Secretaría de Cultura y el INBAL, reúne alrededor de 130 piezas de más de 20 colecciones públicas y privadas.

Mario Delgado Carrillo, titular de la SEP, de traje azul y corbata roja, observa fotografías en una pared naranja
México

SEP descarta sanciones por celulares en escuelas de México

Mario Delgado indicó que la medida, vigente desde el 3 de noviembre, incluye un decálogo y mecanismos de resguardo de los celulares.

Armas, cartuchos, cargadores y radios asegurados en Silao sobre mantas de la FSPE, el GTR y el Ejército Mexicano
Querétaro

Detienen a Carlos “N” en Silao y aseguran dos armas de fuego

Tras una alerta ciudadana, el detenido en Bajío de Bonilla y los indicios quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República.

Lobos marinos de California reposan sobre las rocas de una isla
Internacional

Rescatan a dos lobos marinos con redes en Isla Consag, San Felipe

Una cría y una hembra juvenil con redes de pesca en el cuello fueron atendidas por especialistas y regresaron al mar por sí solas