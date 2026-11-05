Corregidora, 5 de noviembre de 2026.- Cinco estudiantes de la Universidad Tecnológica de Corregidora (UTC) viajaron a Osaka, Japón, para participar en el Programa de Inmersión a la Innovación y Tecnología del Instituto de Investigaciones en Tecnologías Emergentes, MIRAI Innovation. La experiencia dura cuatro semanas.
Quienes viajaron son Jimmy Anselmo Rodríguez, Aarón Díaz, Emiliano Martínez, Isaí Araujo y Emmanuel Maldonado.
La experiencia es impulsada por el Gobierno del Estado de Querétaro y la Secretaría de Educación (SEDEQ) a través del programa Beca Embajadores.
En MIRAI Innovation, el grupo fortalecerá sus competencias en tecnologías emergentes. Entre ellas están la inteligencia artificial, la robótica, la realidad virtual y aumentada, la neurotecnología y el blockchain.
La experiencia incluye también habilidades de innovación, que ampliarán las perspectivas de desarrollo profesional de los cinco estudiantes en un entorno tecnológico global.