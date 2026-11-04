Creel, Chihuahua, tendrá nueva licenciatura en Antropología

La EAHNM-Extensión Creel aplicará desde 2027 un plan de ocho semestres que incluye lengua y cultura rarámuri y vinculación comunitaria.

Grupo de personas frente a la fachada de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, Extensión Creel

La EAHNM-Extensión Creel cumplió 15 años en septiembre, con 15 generaciones y 177 estudiantes inscritos.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Nov 04, 2026
Mariana Torres García

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Creel, Chihuahua, 4 de noviembre de 2026.- La Escuela de Antropología e Historia del Norte de México (EAHNM)-Extensión Creel implementará a partir de 2027 la Licenciatura en Antropología, un programa de enfoque intercultural acorde con la realidad social de la sierra Tarahumara, informó la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.

La institución está adscrita a la Secretaría de Cultura federal y al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), y la encabeza Cristina Núñez Gutiérrez. La dependencia la describe como la única de educación superior con formación en Ciencias sociales en la sierra Tarahumara.

La titular de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, señaló que “la formación superior debe responder a las realidades culturales y sociales de cada territorio. En la sierra Tarahumara, esto significa incorporar la lengua y la cultura rarámuri, reconocer los conocimientos de las comunidades y ampliar las oportunidades de desarrollo profesional.

Con esta nueva licenciatura, el INAH fortalece una educación pública intercultural, construida con la participación de su comunidad académica y vinculada con las necesidades de la región”.

El plan de estudios consta de 40 asignaturas distribuidas en ocho semestres. Sus ejes transversales son la vinculación comunitaria y la interculturalidad, presentes en materias como Lengua y cultura rarámuri, Vinculación comunitaria, Teoría y práctica intercultural y Habilidades docentes.

El programa surgió de labores diagnósticas realizadas entre agosto de 2012 y junio de 2023 para reestructurar y actualizar las licenciaturas en Antropología Social, Arqueología, Antropología Física y Lingüística Antropológica.

Ese ejercicio concluyó en la necesidad de abrir un programa especial para la Extensión Creel, con base en sus dinámicas, retos y población estudiantil.

La renovación del plan de estudios se hizo en 2024 y comprendió las fases de elaboración de diagnósticos, asimilación y discusión, en línea con el Plan Integral de Renovación de Escuelas de Arte y Cultura, una política de la Secretaría de Cultura para fortalecer el sistema público de formación artística y cultural.

En 2025 se realizó el diseño y la actualización curricular con una metodología de investigación-acción participativa, con la colaboración de docentes, estudiantes y egresados.

La coordinadora de la Extensión Creel, Amelia García Ramírez, explicó que la apuesta por la antropología en la región se debe a su carácter integral: además de investigar cuestiones sociales, contribuir a su resolución y preservar el patrimonio cultural, brinda herramientas para proyectos de desarrollo comunitario o gestión cultural y fomenta el pensamiento crítico.

El perfil de egreso, enfocado en la investigación en el plan anterior, incorpora ahora la gestión y la docencia, para una mayor vinculación con el mercado laboral, que abarca asociaciones civiles y dependencias de gobierno.

“La mayoría de nuestros estudiantes se desempeña en la docencia, desde educación básica hasta media superior. Aquí se hace una antropología más aplicada y eso lo tomamos en cuenta para el diseño de la nueva licenciatura”, dijo García Ramírez.

Egresados y docentes coincidieron en incorporar otros mecanismos de evaluación para la titulación. Los estudiantes elegirán entre cinco opciones: tesis, informe de experiencia laboral, informe de investigación, promedio y publicaciones, todas sustentadas en el diseño del plan de estudios.

La Extensión Creel tiene 13 alumnos en tres grupos: ocho en primer semestre, tres en tercero y dos en quinto. Siete son mestizos sierreños y seis, rarámuri, de los cuales cinco hablan su idioma materno. La plantilla se integra por cuatro docentes, una coordinadora y un asistente administrativo, con apoyo de profesores e investigadores invitados.

Desde 2024, la EAHNM gestiona un inmueble propio de valor histórico asociado al conjunto ferroviario de Creel. Hay un dictamen técnico elaborado por especialistas del Centro INAH Chihuahua, y las diligencias cuentan con el acompañamiento de la Dirección General, la Secretaría Técnica y las coordinaciones nacionales de Asuntos Jurídicos y de Monumentos Históricos del INAH.

Quince años de la Extensión

La EAHNM-Extensión Creel cumplió 15 años en septiembre pasado, con 15 generaciones y 177 estudiantes inscritos en ese periodo. La conmemoración incluyó la conferencia magistral La agencia de la cerámica: su perspectiva en la invitación etnográfica, a cargo de Daniel Nahmad Molinari, investigador del Centro INAH Veracruz; la presentación del tomo conmemorativo de la revista Expedicionario, Revista de estudios en Antropología; un conversatorio de egresadas y egresados, y ponencias sobre el tiempo transcurrido y las problemáticas de la región.

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