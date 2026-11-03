Horario de invierno llegará a escuelas de Querétaro en 15 días

La USEBEQ coordina con Protección Civil la fecha exacta, que tomará en cuenta las condiciones climatológicas y los pronósticos de bajas temperaturas.

Irene Quintanar Mejía, coordinadora general de la USEBEQ, atiende a reporteros al aire libre sobre el horario de invierno en escuelas públicas de Querétaro.

La coordinadora general de la USEBEQ, Irene Quintanar Mejía, pidió a las familias proteger a los estudiantes con prendas adicionales, sobre todo en las mañanas.

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Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Nov 03, 2026
Silvia Chávez
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Querétaro, 3 de noviembre de 2026.- El horario de invierno en las escuelas públicas de educación básica de Querétaro comenzará en aproximadamente 15 días, es decir, a mediados de noviembre, anunció la coordinadora general de la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro (USEBEQ), Irene Quintanar Mejía.

La dependencia mantiene coordinación con Protección Civil para establecer la fecha exacta de aplicación del horario de invierno, tomando en cuenta las condiciones climatológicas y los pronósticos de bajas temperaturas.

Sobre el clima y el momento del cambio, la coordinadora afirmó:

“Sí venía una baja de clima, nos lo dijeron, pero también creo que después nos podemos recuperar. Sin embargo, sí vamos a entrar en el horario de invierno en muy pocos días, unos quince días”, señaló.

En su planteamiento, una eventual recuperación del clima no frena el cambio: el horario de invierno se aplicará de todos modos, con el día exacto por definir.

Quintanar Mejía pidió a los padres de familia proteger a sus hijos con prendas adicionales durante las jornadas escolares, en particular por las mañanas, cuando las temperaturas suelen ser más bajas.

También recomendó que los estudiantes se cubran la boca.

Pidió además que las familias estén atentas a cualquier síntoma de enfermedad respiratoria. El llamado es para observar al menor en casa y evitar que un niño enfermo acuda a clases.

La coordinadora reiteró que el objetivo de estas medidas es salvaguardar la salud de niñas, niños y docentes durante la temporada invernal.

Pidió a la comunidad escolar mantenerse informada de los próximos anuncios de la USEBEQ. El dato pendiente es la fecha exacta del cambio, que sigue en definición junto con Protección Civil.

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