Querétaro, 3 de noviembre de 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pronosticó para Querétaro cielo medio nublado, con ambiente frío a fresco y bancos de niebla durante la mañana. Por la tarde, la temperatura sería cálida a calurosa, y templada en las zonas altas del estado.
El organismo prevé lluvias aisladas con acumulados de entre 0.1 y 5 milímetros. El viento soplaría del este y el noreste, de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de entre 30 y 50 kilómetros por hora.
Para la capital queretana se espera una temperatura mínima de 13 grados Celsius y una máxima de 30 grados Celsius.
Advertencias
El SMN indicó que las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Los bancos de niebla, añadió, podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y en zonas urbanas.
El pronóstico es válido de las 06:00 horas del 3 de noviembre a las 06:00 horas del 4 de noviembre de 2026. En las últimas 24 horas no se registró lluvia en la entidad.