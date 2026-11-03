Querétaro: niebla matutina y rachas de viento de hasta 50 km/h

La capital registraría una mínima de 13 °C y una máxima de 30 °C.

Cielo cubierto de nubes grises con el sol parcialmente visible entre ellas

Cielo nublado sobre Querétaro, en una imagen de archivo.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 03, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 3 de noviembre de 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pronosticó para Querétaro cielo medio nublado, con ambiente frío a fresco y bancos de niebla durante la mañana. Por la tarde, la temperatura sería cálida a calurosa, y templada en las zonas altas del estado.

El organismo prevé lluvias aisladas con acumulados de entre 0.1 y 5 milímetros. El viento soplaría del este y el noreste, de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de entre 30 y 50 kilómetros por hora.

Para la capital queretana se espera una temperatura mínima de 13 grados Celsius y una máxima de 30 grados Celsius.

Advertencias

El SMN indicó que las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Los bancos de niebla, añadió, podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y en zonas urbanas.

El pronóstico es válido de las 06:00 horas del 3 de noviembre a las 06:00 horas del 4 de noviembre de 2026. En las últimas 24 horas no se registró lluvia en la entidad.

clima lluvias temporada invernal

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