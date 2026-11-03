San Juan del Río, 3 de noviembre de 2026.- El Gobierno Municipal de San Juan del Río realiza trabajos de mejoramiento en uno de los parques de La Floresta, a petición de los vecinos de la zona. Ahí instaló aparatos de ejercicio al aire libre y una estructura infantil de madera, delimitó el espacio con un cercado perimetral y plantó árboles frutales.

Los habitantes de La Floresta solicitaron espacios públicos dignos para la recreación, el ejercicio y la convivencia comunitaria. El municipio plantea las obras como la respuesta: un parque más seguro, funcional y adecuado para la convivencia familiar.

De acuerdo con el municipio, la plantación de árboles frutales incrementará las áreas verdes del parque. Ana Cecilia Márquez

Los aparatos de ejercicio al aire libre están pensados para que personas de distintas edades hagan actividad física sin necesidad de trasladarse a otros espacios deportivos.

Para niñas y niños, el parque suma una estructura infantil de madera con resbaladillas y columpios.

El cercado perimetral delimita el espacio y forma parte de las mejoras a su infraestructura. A ello se añade la plantación de árboles frutales que, de acuerdo con el municipio, incrementará las áreas verdes y favorecerá el entorno natural del lugar.