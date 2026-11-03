Retiran más de 40 toneladas de basura del Centro de Querétaro

El alcalde agradeció a quienes limpiaron el primer cuadro en la madrugada; en un día habitual se recolectan cerca de 25 toneladas.

Personal de Servicios Públicos trabaja en una plaza del Centro Histórico durante la madrugada
  • Personal de Servicios Públicos Municipales, en el Centro Histórico.
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 03, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 3 de noviembre de 2026.- El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, reconoció el trabajo de las mujeres y los hombres de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, quienes limpiaron el Centro Histórico durante la madrugada, tras las festividades de Día de Muertos, en las que se recolectaron más de 40 toneladas de basura en el primer cuadro de la ciudad.

Desde las 5:45 de la mañana, el alcalde estuvo con el personal, a quienes agradeció su esfuerzo y compromiso para mantener limpia la ciudad, sobre todo después de las celebraciones que reúnen a miles de visitantes en el primer cuadro de la capital.

“Quise el día de hoy presentarte este gran equipo que ahora ya los conoces, los ves trabajando, las ves y los ves trabajando todos los días con mucho cariño por Querétaro, pero este fin de semana le echan muchísimas ganas”, señaló.

Felifer Mac\u00edas conversa con personal de Servicios P\u00fablicos, de noche, junto a macetas con flores El alcalde estuvo con el personal desde las 5:45 de la mañana. rotativo.com.mx

Macías explicó que, en un día habitual, el personal recolecta cerca de 25 toneladas de basura en el primer cuadro. Durante las festividades, la cifra superó las 40 toneladas debido a la gran afluencia de visitantes que disfrutaron de las actividades de Día de Muertos.

Informó también que el lunes 2 de noviembre más de 50 mil personas visitaron el primer cuadro, por lo que el personal municipal reforzó la limpieza con equipos de lavado a presión y barredoras eléctricas, además de las tareas habituales de recolección de residuos, para mantener en buenas condiciones los espacios públicos.

Felifer Mac\u00edas saluda de mano a un trabajador de Servicios P\u00fablicos, de noche Macías agradeció el esfuerzo y compromiso del personal. rotativo.com.mx

El alcalde invitó a la ciudadanía a utilizar los botes de basura y las papeleras instalados en el Centro Histórico, así como a cuidar los espacios públicos. “Cuidemos el primer cuadro de la ciudad. Hay muchísimos botes de basura, hay muchísimas papeleras. Les encargamos mucho que nos ayuden a que Querétaro siga siendo Querétaro, la mejor ciudad para vivir”, expresó.

Trabajador de Servicios P\u00fablicos barre una calle del Centro Hist\u00f3rico, junto a un cami\u00f3n, de noche Personal municipal realizó labores de recolección de residuos durante la madrugada. rotativo.com.mx

Finalmente, llamó a reconocer la labor de quienes trabajan durante la madrugada para que Querétaro amanezca limpio y ordenado, pues destacó que detrás de una ciudad limpia y ordenada está el trabajo diario de mujeres y hombres comprometidos con la capital.

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