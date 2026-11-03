Retiran más de 40 toneladas de basura del Centro de Querétaro

Querétaro, 3 de noviembre de 2026.- El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, reconoció el trabajo de las mujeres y los hombres de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, quienes limpiaron el Centro Histórico durante la madrugada, tras las festividades de Día de Muertos, en las que se recolectaron más de 40 toneladas de basura en el primer cuadro de la ciudad.
Desde las 5:45 de la mañana, el alcalde estuvo con el personal, a quienes agradeció su esfuerzo y compromiso para mantener limpia la ciudad, sobre todo después de las celebraciones que reúnen a miles de visitantes en el primer cuadro de la capital.
“Quise el día de hoy presentarte este gran equipo que ahora ya los conoces, los ves trabajando, las ves y los ves trabajando todos los días con mucho cariño por Querétaro, pero este fin de semana le echan muchísimas ganas”, señaló.
El alcalde estuvo con el personal desde las 5:45 de la mañana. rotativo.com.mx
Macías explicó que, en un día habitual, el personal recolecta cerca de 25 toneladas de basura en el primer cuadro. Durante las festividades, la cifra superó las 40 toneladas debido a la gran afluencia de visitantes que disfrutaron de las actividades de Día de Muertos.
Informó también que el lunes 2 de noviembre más de 50 mil personas visitaron el primer cuadro, por lo que el personal municipal reforzó la limpieza con equipos de lavado a presión y barredoras eléctricas, además de las tareas habituales de recolección de residuos, para mantener en buenas condiciones los espacios públicos.
Macías agradeció el esfuerzo y compromiso del personal. rotativo.com.mx
El alcalde invitó a la ciudadanía a utilizar los botes de basura y las papeleras instalados en el Centro Histórico, así como a cuidar los espacios públicos. “Cuidemos el primer cuadro de la ciudad. Hay muchísimos botes de basura, hay muchísimas papeleras. Les encargamos mucho que nos ayuden a que Querétaro siga siendo Querétaro, la mejor ciudad para vivir”, expresó.
Personal municipal realizó labores de recolección de residuos durante la madrugada. rotativo.com.mx
Finalmente, llamó a reconocer la labor de quienes trabajan durante la madrugada para que Querétaro amanezca limpio y ordenado, pues destacó que detrás de una ciudad limpia y ordenada está el trabajo diario de mujeres y hombres comprometidos con la capital.